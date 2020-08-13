Грибаускайте высказалась о Лукашенко: Диктатор с кровавыми руками

Бывший президент Литвы считает, что у Лукашенко больше нет будущего на белорусской земле.

Бывший президент Литвы Даля Грибаускайте призвала президента Беларуси Александра Лукашенко покинуть свой пост, применив, при этом, очень резкие выражения.

На своей странице в Twitter она охарактеризовала Лукашенко как "кровавого диктатора" и заявила, что у него больше нет будущего в Беларуси.

"Лукашенко, диктатор с окровавленными руками – уйди сейчас. Ты определил свою судьбу – у тебя нет будущего на белорусской земле", – написала Грибаускайте.

Даля Грибаускайте занимала пост президента Литвы с 2009 по 2019, дважды избираясь на должность главы государства.

Напомним, выборы в Беларуси прошли 9 августа. Уже пятый день в стране продолжаются протесты против итогов выборов. Согласно информации ЦИК, в столице за Александра Лукашенко проголосовало 64,49% избирателей, за Светлану Тихановскую – 14,92%