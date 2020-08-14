Названы 10 стран, которые купили больше всего украинского оружия

В 2020 году Государственный концерн "Укроборонпром" экспортировал за границу оружия почти на 145 миллионов долларов.

Такие данные сегодня, 14 августа, ГК "Укроборонпром" опубликовал на своем сайте.

Сообщается, что за шесть месяцев этого года госконцерн заключил 140 экспортных контрактов с 36 государствами. При этом больше всего оружия было отгружено в следующие 10 стран:

Китай (радиолокаторы, комплектующие к технике ВМС и ВВС);

Турция (станция РЛС и оборудование);

Пакистан (традиционные поставки танковых комплектующих);

Индия;

Иордания (комплектующие для авиадвигателей)

Вьетнам (ремонт авиадвигателей);

Азербайджан;

Алжир;

Марокко;

Эфиопия.

По данным пресс-службы ГК, на эти страны приходится 85% украинского оборонного экспорта.

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При этом, 56% от всех поставок ушло в Азиатско-Тихоокеанский регион, 19% – на европейский рынок, и еще 18% экспорта поглотил Ближний Восток и Северная Африка.

Самым "ходовым" товаром концерна (30% экспорта) оказалась авиационная техника, 25% экспорта составила военно-морская техника, 16% – бронетанковая и 14% – противовоздушная.

В "Укроборонпроме" отметили, что выполнили план, несмотря на международные карантинные ограничения.

"В чрезвычайно сложных условиях спецэкспортеры Концерна продолжают обеспечивать оборонные предприятия Концерна работой, а страну – валютной выручкой", – похвастались в госконцерне.

Напомним, во вторник, 11 августа, в Украину прибыли три самолета из Шри-Ланки. Их примут на ремонт предприятия "Укрборонпрома".