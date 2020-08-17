Зеленский не продлил запрет на взыскания долгов валютных заемщиков

Президент Украины Владимир Зеленский не подписал принятый Радой законопроект №3640 о продлении моратория на взыскание залога по валютным ипотечным кредитам до 2022 года.

Как сообщается на сайте ВР, президент вернул закон в парламент на доработку, сопроводив его комментарием.

В частности сообщается, что соответствующий законопроект не может быть подписан, поскольку его отдельные положения не согласуются с Конституцией и законами, а также "не соответствуют принципу юридической определенности, ясности и недвусмысленности правовой нормы", таким образом нарушая прицип верховенства права.

Глава Нацбанка Кирилл Шевченко поприветствовал решение Владимира Зеленского, заявив, что банковская система Украині "очень благодарна" президенту.

Мораторий на взыскания по валютным ипотечным кредитам действовал с кризисного 2014 года, однако его действие закончится 21 октября 2020 года. Депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский внес в Раду законопроект №3640, который продлял срок моратория на отчуждение жилого имущества за просроченные валютные кредиты граждан, в том числе и по ипотеке, до 1 января 2022 года. 16 июня этого года Верховная Рада поддержала продление моратория 349 голосами.

Не подписанный президентом законопроект запрещал банкам урегулировать проблемные долги валютных заемщиков, в частности, 44 тысячи договоров на сумму в 29 млрд гривен. В документе шла речь о том, что жилье не может быть отчуждено у гражданина, если это единственное место проживания, если его общая площадь не превышает 140 кв.м. для квартиры и 240 кв.м для дома.

Как мы сообщали ранее, 30 июля министр юстиции Денис Малюська попросил Зеленского не подписывать этот закон, поскольку "обязанность платить долг и выполнять договорной долг – это базис капитализма и рыночной экономики".