Министр юстиции просит Зеленского не подписывать закон о валютной ипотеке

Денис Малюська заявил, что "обязанность платить долг и выполнять договорной долг – это базис капитализма и рыночной экономики".

Министр юстиции Денис Малюська подписал письмо к президенту Владимиру Зеленскому относительно ветирования законопроекта (№3640) о продлении моратория на взыскание имущества по валютным кредитам.

Об этом сообщает Telegram-канал Министерства юстиции Украины. Публикация содержит цитату Дениса Малюськи:

"На подпись Президенту поступил очередной законопроект (№3640), который останавливает любое принудительное взыскание долгов (а не только долгов подмораторных валютных заемщиков, как этого можно было бы ожидать, исходя из его названия). Минюст попросил ветировать данный законопроект, ведь обязанность платить долг и выполнять договорной долг – это базис капитализма и рыночной экономики, поэтому отклонения от обязанности платить долги должно быть цивилизованным и справедливым", – отмечается в сообщении.

По словам министра, подобные моратории приводят к увеличению затрат должников, защищенных мораторием, а также к увеличению расходов налогоплательщиков, а "за должника рано или поздно заплатит государство через механизмы гарантий".

Кроме того, Малюська отметил, что законопроект приведет к ухудшению инвестиционного климата: "Ни один нормальный инвестор не будет работать в непредсказуемой среде".

Кроме прочего, по словам Малюськи запрет на принудительное взыскание процентов по долгам, приведет к тому, что этим займутся бандиты, "потому что другие законные процедуры взыскания долга не будут работать".

Как известно законопроект №3640 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно моратория на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте" был принят Верховной Радой 16 июля. 24 июля законопроект подписал спикер ВР Дмитрий Разумков . А сейчас законопроект лежит на столе президента и ждет последней необходимой подписи.

Напомним, министр Малюська заявил, что до конца лета предусмотрено дополнительное закрытие 8 тюрем: "Вскоре после вывоза оттуда осужденных и увольнения персонала такие тюрьмы будут выставлены на продажу".