Минюст запустит распродажи украинских тюрем до конца лета, – Малюська

В Украине до конца лета начнутся продажи "замороженных" и освобожденных от заключенных тюрем.

Об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюська изданию Mind, сообщает пресс-служба ведомства.

По словам министра, уже разработан крупный проект по переносу СИЗО из центров городов на окраины или за черту города. Сейчас предусмотрено дополнительное закрытие 8 тюрем.

"Вскоре после вывоза оттуда осужденных и увольнения персонала такие тюрьмы будут выставлены на продажу", – сказал министр.

Решение о консервации принято в отношении следующих государственных учреждений: "Ковельска воспитательная колония", "Устиновский исправительный центр (№37)", "Ширяевский исправительный центр (№111)", "Игренский исправительный центр (№133)", "Черноморская исправительная колония (№74)", "Желтоводский исправительная колония (№26)", "Черкасская исправительная колония (№62)" и "Дергачевская исправительная колония (№109)".

Малюська добавил, что этот список еще будет расширяться. Кроме того, планируется уже этим летом запустить продажи замороженных и освобожденных тюрем. Продажа будет осуществляться на открытых электронных аукционах через систему "Prozorro-Продажи".

"После поступления средств от продажи начнем проектирование и новое строительство в городах, где местные власти выделили земельный участок или у нас есть свободная земля в пользовании. Прежде всего, это Львов и Киев. К сожалению, парламент не поддержал законопроект, которым устанавливался понятный механизм распределения средств, вырученных от продажи. Поэтому сейчас мы вынуждены адаптироваться к существующим механизмам продажи, которые оставляют желать лучшего и несколько затягивают процесс бюрократическими формальностями", – отметил глава Минюста.

По его словам, одновременно идет подготовка к переносу киевского СИЗО в Бориспольский район: готовится тендер на разработку проектно-сметной документации, а затем – тендер на ремонтно-строительные работы по реконструкции Бориспольской исправительной колонии №119, которая и станет базой для нового киевского СИЗО.

Кстати, недавно в Ровенском СИЗО показали платную камеру повышенного комфорта. Добавим, что платные камеры в СИЗО – это экспериментальный проект, который продлится два года. Платные камеры уже открыли в СИЗО Киева, Запорожья, Львова, Чернигова, Хмельницкого, Харькова.

Кроме того, можно приобрести подарочный сертификат на пребывание в камере повышенного комфорта. Эту услугу недавно анонсировал министр юстиции Денис Малюська, который с полной уверенностью заявил, что этот сертификат будет хорошим подарком на день рождения любому украинскому чиновнику. Сам сертификат действителен полгода. После этого потраченные на сертификат деньги не возвращаются, а поступают в качестве благотворительной помощи СИЗО, в котором он был куплен.

По данным на конец мая 2020 года в VIP-камерах Лукьяновского СИЗО находились два человека.