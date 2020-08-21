Гривна подешевела, но премьер Шмыгаль настроен оптимистично

Национальный банк Украины на пятницу, 21 августа, ослабил официальный курс гривны к доллару на 17 копеек. Евро подешевело на 5 копеек.

Согласно курсу валют, который выставил на сегодня Нацбанк, доллар подорожал со вчерашних 27,316 грн/долл до 27,481 грн/долл. Евро просел с вчерашних 32,6044 грн за евро до 32,5529 грн.

Скрин: НБУ

Российский рубль за сутки не изменился в цене – его курс составляет 0,372 грн.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в интервью "Укринформу", что курс доллара до 2021 года не выйдет за пределы 29 гривен.

"На сегодня, как видим, ситуация развивается по умеренно стабильному сценарию. По моему субъективному мнению, курс будет колебаться в районе 27-28 грн/доллар и вряд ли выйдет за пределы 29 гривен до конца этого года", – сказал Шмыгаль.

Скрин: НБУ

Шмыгаль отметил, что понимает обеспокоенность инвесторов и бизнеса по поводу ожиданий возможного роста курса доллара в ближайшие четыре месяца согласно макропрогнозам Кабмина – в бюджете 2020-го заложено 29,5 грн/доллар.

"Курс регулируется исключительно рынком, и то, что рынок сегодня оценивает его на уровне 27 гривен за доллар, является абсолютно приемлемым", – пояснил премьер.

Напомним, недавно министр финансов Сергей Марченко рассказал "Фокусу" о том, когда Украина выйдет из кризиса, а также о том, какой курс гривны к доллару нужен стране для устойчивого развития.