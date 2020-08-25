Депутаты дали "добро". Минимальная зарплата в Украине вырастет до 5 тысяч

Верховная Рада на внеочередном заседании во вторник, 25 августа, подняла минимальную заработную плату с 4723 грн до 5000 грн.

Решение вопроса инициировал президент Украины Владимир Зеленский своим законопроектом №3963. Рост "минималки" составил 5,86% или 277 грн. При этом гарант убежден, что бюджет выдержит дополнительную нагрузку.

"Уверен, что депутаты проголосуют законопроект, поданный от президента Украины, за увеличение минимальной заработной платы до 5 тыс. грн. Затем второй этап этой программы – увеличение с 2021 года до 6 тыс. грн. И на протяжении 2021 года будет третья часть – мы увеличим до 6,5 тыс. грн", – сказал Зеленский.

Отметим, 6 августа президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о повышении с 1 сентября минимальной зарплаты на 5,86% до 5000 грн.

Основным источником средств для финансирования роста зарплаты стала экономия на обслуживании государственного долга.