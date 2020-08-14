Зеленский попросил Разумкова собрать Раду для повышения минималки

Увеличение с 1 сентября минимальной зарплаты до 5 000 гривен, которое предусмотрено президентским законопроектом, – это первый этап.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба главы государства.

По его словам, в течение следующего года должны быть реализованы запланированные этапы повышения.

"Уверен, что депутаты проголосуют законопроект, поданный от президента Украины, за увеличение минимальной заработной платы до 5 тыс. грн. Затем второй этап этой программы – увеличение с 2021 года до 6 тыс. грн. И на протяжении 2021 года будет третья часть – мы увеличим до 6,5 тыс. грн", – сказал Зеленский.

По его словам, после повышения минималки вырастут доходы работников бюджетной сферы, так как их должностные оклады рассчитываются по единой тарифной сетке, привязанной к минимальной зарплате.

"Это определенные шаги в направлении действительно цивилизованного уровня жизни в Украине. Карантин продолжается, но после серьезной паузы, когда более двух месяцев не работали ни предприниматели, ни ФОПы, многие государственные предприятия, сейчас очень важно немного поддержать людей", – отметил Зеленский.

Президент обратился к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову с просьбой провести внеочередное заседание парламента 25 августа и призвал народных депутатов поддержать этот законопроект.

Отметим, 6 августа президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о повышении с 1 сентября минимальной зарплаты на 5,86% до 5000 грн.

Основным источником средств для финансирования роста зарплаты стала экономия на обслуживании государственного долга.

Правительство одобрило макроэкономический прогноз на следующий год, в котором предусмотрено повышение минимальной зарплаты в два этапа: до 6 000 и 6 500 грн.

В Верховной раде уже согласовали дату внеочередного заседания парламента. Оно состоится 25 августа.