Минимальную зарплату могут увеличить до 5000 уже в конце августа, – ОП

Верховная Рада может провести в конце августа внеочередную сессию и рассмотреть изменения в госбюджет-2020.

В ближайшее время в Раду будет внесен законопроект, позволяющий увеличить минимальную минимальную зарплату до 5 000 грн. Об этом на брифинге заявила замглавы Офиса президента Юлия Ковалив.

Основным источником средств для финансирования роста минимальных зарплат стала экономия на обслуживании государственного долга.

Ковалив также отметила, что правительство одобрило макроэкономический прогноз на следующий год, в котором предусмотрен повышение уровня минимальных зарплат в два этапа: до 6 000 и 6 500 грн.

С учетом этого будет формироваться проект госбюджета на 2021 год, который будет подан в парламент 15 сентября. Законопроект же о повышении минимальной зарплаты должен внести президент. Ковалив ожидает, что парламент до конца августа на внеочередной сессии рассмотрит его.

Напомним, увеличение минимальной зарплаты до 5 000 грн просчитано, "ресурс есть и целесообразность также". Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко. По его словам, это позволит частично покрыть дефицит Пенсионного фонда и ускорить некоторые процессы в экономике.

Что же касается повышения до 6–6,5 тысячи в 2021 году, то раз задача повышения поставлена, то Минфин при формировании бюджета на 2021 год будет искать ресурс для ее выполнения. И макропрогноз министерство формирует с учетом того, что надо повышать минимальную зарплату.