Минимальную зарплату со второй половины 2020 года нужно повышать, – Минсоцполитики
Минимальная заработная плата сейчас составляет 4 723 грн в месяц и 28,31 грн – в час. Ее повышение в госбюджете не запланировано
Министр социальной политики Марина Лазебная прогнозирует повышение во втором полугодии минимальной заработной платы, об этом она сказала в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
Министерства финансов и экономики сейчас определяют, какой может быть эта зарплата. "То, что она вырастет не на 500 грн, это точно. Сейчас просчитывается, как этот мультипликатор сработает на страну", – сказала министр
Напомним, согласно закону о госбюджете на 2020 год, минимальная заработная плата сейчас составляет 4 723 грн в месяц и 28,31 грн – в час. Ее повышение в этом законе не запрланировано.
По апрельским прогнозам Минэкономики средняя зарплата в Украине в 2021 году увеличится на 10%.
Как ранее сообщал Фокус:
- В апреле этого года фактический размер прожиточного минимума в месяц на одного человека составлял 3846 грн (с учетом суммы обязательных платежей – 4411 грн ), для детей до 6 лет – 3597 грн, для детей от 6 до 18 лет – 4422 грн, для трудоспособных лиц – 3983 грн (с учетом суммы обязательных платежей – 4948 грн), для лиц, утративших трудоспособность, – 3264 грн.
- В отчете ЮНИСЕФ говорится, что уровень бедности в Украине значительно возрастет из-за сокращения доходов в результате пандемии COVID-19. Если события будут развиваться по менее угрожающему сценарию (на основе последних макропрогнозов Кабмина), то ожидается, что уровень бедности по абсолютному критерию вырастет с 27,2% до 43,6%. Если по более угрожающему сценарию, то уровень бедности достигнет 50,8%.