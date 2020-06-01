Минимальную зарплату со второй половины 2020 года нужно повышать, – Минсоцполитики

Минимальная заработная плата сейчас составляет 4 723 грн в месяц и 28,31 грн – в час. Ее повышение в госбюджете не запланировано

Министр социальной политики Марина Лазебная прогнозирует повышение во втором полугодии минимальной заработной платы, об этом она сказала в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Министерства финансов и экономики сейчас определяют, какой может быть эта зарплата. "То, что она вырастет не на 500 грн, это точно. Сейчас просчитывается, как этот мультипликатор сработает на страну", – сказала министр

Напомним, согласно закону о госбюджете на 2020 год, минимальная заработная плата сейчас составляет 4 723 грн в месяц и 28,31 грн – в час. Ее повышение в этом законе не запрланировано.

По апрельским прогнозам Минэкономики средняя зарплата в Украине в 2021 году увеличится на 10%.

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