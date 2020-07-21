Минфин готов к повышению минимальной зарплаты до 5000 грн, – Марченко

Для этого повышения есть средства, и оно должно положительно повлиять на экономику страны.

Увеличение минимальной зарплаты просчитано, "ресурс есть и целесообразность также". Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко в интервью изданию ZN.UA.

По его словам, это нам позволит частично покрыть дефицит Пенсионного фонда и ускорить некоторые процессы в экономике.

Что же касается повышения до 6–6,5 тысячи в 2021 году, то раз задача повышения поставлена, то Минфин при формировании бюджета на 2021 год будет искать ресурс для ее выполнения. И макропрогноз министерство формирует с учетом того, что надо повышать минимальную зарплату.

"Конечно, это повлияет на экономическую динамику, на фонд оплаты труда, на инфляцию", – признает Марченко. Но пока он не может сказать в целом об эффекте от этого шага, так как многое будет зависеть от механизма реализации такого повышения. "Была дискуссия буквально на прошлой неделе о макропоказателях, о тарифной сетке. Поэтому мы пока считаем", – завил министр.

Напомним, в конце июня правительство представило предварительный график увеличения минимальной зарплаты. С 1 сентября этого года она будет увеличена до 5 тыс. грн, с 1 января следующего года – до 6 тыс. грн, а с 1 июля 2021 года – до 6,5 тыс. грн.

Согласно закону о госбюджете на 2020 год, минимальная заработная плата составляет 4 723 грн в месяц и 28,31 грн – в час. Ее повышение в этом законе не запрланировано.

По апрельским прогнозам Минэкономики средняя зарплата в Украине в 2021 году увеличится на 10%.