Игорь Петрашко: Решение открыть рынок земли правильное

“Не имея земли в собственности, вкладывая только в арендные площади, аграрии рискуют. Поэтому крайне важно, чтобы земля была именно в собственности производителя,” — пояснил министр экономики Игорь Петрашко в интервью Фокусу.

По мнению главы Минэкономики, открытие рынка сельскохозяйственной земли имеет важнейшее значение для развития отечественного агробизнеса.

“Это позволит аграриям увереннее себя чувствовать, — говорит министр. — Потому что вложения в землю нужны немалые. Например, орошение требует $3 тыс. на гектар. Не имея земли в собственности, вкладывая только в арендные площади, аграрии рискуют. Поэтому крайне важно, чтобы земля была именно в собственности производителя”.

Время для подготовки запуска рынка земли есть, важно использовать его эффективно и разработать дополнительные законодательные программы, создать базу для финансирования и контроля. “Наша цель — прозрачный механизм перехода права собственности”, — заключает Петрашко.

Напомним, украинские аграрии в 2020 году сталкиваются с целым комплексом проблем — от сложных метеоусловий до эпидемии коронавируса, которая обрушила экономики многих стран.

Ранее Фокус презентовал рейтинг лучших топ-менеджеров страны, в том числе — в агросекторе.