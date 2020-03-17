44-летний Игорь Петрашко назначен министром экономики
2020-03-17 10:43:00
"За" проголосовали 243 народных депутата
Верховная Рада назначила Игоря Петрашко министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
"За" проголосовали 243 народных депутата.
Игорь Петрашко закончил Львовский национальный политехнический университет по специальности бизнес-администрирования, а также имеет диплом МВА бизнес-школы при университете Вандербильта в США.
С апреля 2013 года работает в агрохолдинге UkrLandFarming заместителем генерального директора Олега Бахматюка.
Как ранее сообщал Фокус:
- 4 марта Верховная Рада отправила Гончарука в отставку. "За" проголосовали 353 народных депутата.
- В этот же день, новым премьер-министром Украины назначен Денис Шмыгаль. За эту кандидатуру проголосовали 291 народных депутатов, против 59.
- Новый Кабмин отозвал все законопроекты Кабмина Алексея Гончарука, которые не приняли за основу.
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