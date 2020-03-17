44-летний Игорь Петрашко назначен министром экономики

"За" проголосовали 243 народных депутата

Верховная Рада назначила Игоря Петрашко министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

"За" проголосовали 243 народных депутата.

Игорь Петрашко закончил Львовский национальный политехнический университет по специальности бизнес-администрирования, а также имеет диплом МВА бизнес-школы при университете Вандербильта в США.

С апреля 2013 года работает в агрохолдинге UkrLandFarming заместителем генерального директора Олега Бахматюка.

Как ранее сообщал Фокус:

4 марта Верховная Рада отправила Гончарука в отставку. "За" проголосовали 353 народных депутата.

В этот же день, новым премьер-министром Украины назначен Денис Шмыгаль. За эту кандидатуру проголосовали 291 народных депутатов, против 59.