44-летний Игорь Петрашко назначен министром экономики

2020-03-17 10:43:00

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"За" проголосовали 243 народных депутата

Верховная Рада назначила Игоря Петрашко министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

"За" проголосовали 243 народных депутата.

Игорь Петрашко закончил Львовский национальный политехнический университет по специальности бизнес-администрирования, а также имеет диплом МВА бизнес-школы при университете Вандербильта в США.

С апреля 2013 года работает в агрохолдинге UkrLandFarming заместителем генерального директора Олега Бахматюка.

Как ранее сообщал Фокус:

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