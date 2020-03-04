Новым премьер-министром Украины назначен Денис Шмыгаль

Верховная Рада поддержала его кандидатуру

Верховная Рада 9 созыва на внеочередном заседании проголосовала за назначение на пост премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

За эту кандидатуру проголосовали 291 народных депутатов, против 59. Голоса разделились таким образом:

"Слуга народа" – 242

ОПЗЖ – 0

Европейская солидарность – 0

Батькивщина – 0

За майбутне – 18

Голос – 0

Довира – 17

Внефракционные – 14

Стоит подчеркнуть, что по мнению Шмыгаля главные проблемы – тарифы, энергетика, падение производства.

В его планах – увеличить пенсии и уменьшить зарплаты министров и членов наблюдательных советов. По его словам, новый Кабмин будет погашать долги шахтерам.

Также он подчеркнул, что еще одной задачей является "возвращение аннексированного Крыма и Донбасса".

"Есть ряд вызовов, за решение которых нам нужно браться незамедлительно. Это недопущение экономического и бюджетного кризиса. Считаю, что мы должны пересмотреть государственный бюджет на 2020 год в части увеличения выплат и пенсий для простых украинцев", – сказал он.

Шмыгаль считает, что зарплаты министрам и членам наблюдательных советов госкомпаний нужно сократить.

"Мы должны пересмотреть бюджет на 2020 год, особенно в части увеличения выплат и пенсий для простых украинцев. Есть расходы, которые мы должны сократить – это касается и зарплат, и премий чиновников, в том числе министров нового правительства, членов ряда набсоветов и других чиновников", – говорит он.

Кроме того, он рассказал о программе "Большое строительство", которая позволит перезапустить экономику. Он пообещал инициировать дискуссию "о местонахождении Украины на экономической карте мира".

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