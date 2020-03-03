Гончарук не подавал иск в ОАСК, – пресс-служба Кабмина

Информация о поданном заявлении Гончарука не соответствует действительности, заявили в Кабмине

В Кабинете министров опровергли, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук обратился в суд с заявлением и просит запретить рассматривать его отставку до рассмотрения дела по сути.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

"Информация о якобы поданном заявлении в Окружной административный суд города Киева Премьер-министром Алексеем Гончаруком не соответствует действительности", – сказано в сообщении.

"Вся информация о деятельности Премьер-министра Украины публикуется на официальных ресурсах Правительства и страницах Председателя Правительства в социальных сетях", – добавили в пресс-службе суда.

"Это неправда, премьер не подавал в суд", – заявила пресс-секретарь Гончарука Диана Давитян Украинской правде.

Напомним, как сообщают СМИ, на заседании фракции президент Владимир Зеленский предложил на пост премьер-министра нынешнего вице-премьера Дениса Шмыгаля. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что получил заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке.

Как ранее сообщал Фокус:

28 февраля пресс-служба Рады сообщила, что парламент соберется на внеочередное пленарное заседание в 16:00 4 марта по требованию президента Зеленского.

В повестке заседания есть пункт "о Кабмине", без уточнения деталей. Ряд СМИ написали, что 4 февраля Рада с высокой долей вероятности будет рассматривать увольнение Гончарука.

Глава фракции "СН" Давид Арахамия заявил, что Тигипко должность в Кабмине точно не получит, но добавил, что на внеочередном заседании будут рассматриваться кадровые перестановки в правительстве.

Вечером 1 марта премьер Гончарук и глава Офиса президента Ермак встретились в индийском ресторане "Сутра" в Киеве.