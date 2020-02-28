Какие вопросы будут рассматривать депутаты, пока неизвестно

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков по поручению президента Владимира Зеленского созывает в среду, 4 марта, внеочередное заседание парламента.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

"Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины созывается на 16 часов 4 марта 2020 года", – говорится в сообщении.

Аппарату Верховной Рады поручено обеспечить подготовку и проведение внеочередного пленарного заседания 4 марта 2020 года и проинформировать народных депутатов о вопросах, рассмотрение которых запланировано на нем.

Никаких других подробностей на сайте парламента не приводится.

"Этим распоряжением аппарата Верховной Рады Украины поручается обеспечить подготовку и проведение внеочередного пленарного заседания 4 марта и поинформировать народных депутатов о вопросах, рассмотрение которых на нем запланировано", – говорится в сообщении.

Какие именно это вопросы – в парламенте пока не уточнили.

Напомним, нардепы должны были собраться в 10 утра 4 марта на утреннее заседание, а с 16:00 работать в комитетах.

Ранее СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру экс-вице-премьера, бизнесмена Сергея Тигипко на должность премьер-министра. По другим данным, Тигипко могут назначить на должность вице-премьера по экономическим вопросам.

Позже, Зеленский подтвердил, что встречался с Сергеем Тигипко. Гончарук в свою очередь заявил, что "сколько здесь работаю, меня увольняют" и также подтвердил, что встречался с бизнесменом.

Сергей Тигипко дважды был вице-премьер (в правительстве Павла Лазаренко в 1997-1999 годах и в правительстве Николая Азарова в 2010-2012). Также он занимал должности министра экономики (1999-2000), министром социальной политики (2010-2012) и председателя Национального банка (2002-2004).

Во время Евромайдана был депутатом от Партии Регионов, замглавы политсилы. Исключен из партии в апреле 2014 года. Неудачно баллотировался в Верховную Раду на внеочередных парламентских выборах. После этого отошел от политики и вернулся в бизнес (группа "ТАС"). В рейтинге Фокуса "100 самых богатых украинцев" в 2019 году занимал 15 место с состоянием в 640 млн долларов.

Как ранее сообщал Фокус:

21 февраля премьер-министр Алексей Гончарук выступил в Верховной Раде с отчетом о проделанной работе.

Согласно опросу Киевского международного института социологии (КМИС), деятельность депутатов нынешней Верховной Рады не одобряют 70% украинцев.