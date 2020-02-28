Зеленский созывает внеочередное заседание Рады на 4 марта
2020-02-28 19:43:20
Какие вопросы будут рассматривать депутаты, пока неизвестно
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков по поручению президента Владимира Зеленского созывает в среду, 4 марта, внеочередное заседание парламента.
Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.
"Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины созывается на 16 часов 4 марта 2020 года", – говорится в сообщении.
Аппарату Верховной Рады поручено обеспечить подготовку и проведение внеочередного пленарного заседания 4 марта 2020 года и проинформировать народных депутатов о вопросах, рассмотрение которых запланировано на нем.
Никаких других подробностей на сайте парламента не приводится.
"Этим распоряжением аппарата Верховной Рады Украины поручается обеспечить подготовку и проведение внеочередного пленарного заседания 4 марта и поинформировать народных депутатов о вопросах, рассмотрение которых на нем запланировано", – говорится в сообщении.
Какие именно это вопросы – в парламенте пока не уточнили.
Напомним, нардепы должны были собраться в 10 утра 4 марта на утреннее заседание, а с 16:00 работать в комитетах.
Ранее СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру экс-вице-премьера, бизнесмена Сергея Тигипко на должность премьер-министра. По другим данным, Тигипко могут назначить на должность вице-премьера по экономическим вопросам.
Позже, Зеленский подтвердил, что встречался с Сергеем Тигипко. Гончарук в свою очередь заявил, что "сколько здесь работаю, меня увольняют" и также подтвердил, что встречался с бизнесменом.
Сергей Тигипко дважды был вице-премьер (в правительстве Павла Лазаренко в 1997-1999 годах и в правительстве Николая Азарова в 2010-2012). Также он занимал должности министра экономики (1999-2000), министром социальной политики (2010-2012) и председателя Национального банка (2002-2004).
Во время Евромайдана был депутатом от Партии Регионов, замглавы политсилы. Исключен из партии в апреле 2014 года. Неудачно баллотировался в Верховную Раду на внеочередных парламентских выборах. После этого отошел от политики и вернулся в бизнес (группа "ТАС"). В рейтинге Фокуса "100 самых богатых украинцев" в 2019 году занимал 15 место с состоянием в 640 млн долларов.
Как ранее сообщал Фокус:
- 21 февраля премьер-министр Алексей Гончарук выступил в Верховной Раде с отчетом о проделанной работе.
- Согласно опросу Киевского международного института социологии (КМИС), деятельность депутатов нынешней Верховной Рады не одобряют 70% украинцев.
- Кстати, в Кабмине не исключают, что закон о рынке земли Верховная Рада может принять уже в марте.