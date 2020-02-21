Топ-100 достижений: Гончарук выступает в Раде с отчетом

Верховная Рада планирует заслушать отчет правительства в пятницу 21 февраля вместо традиционного часа вопросов к правительству

Ппремьер-министр Алексей Гончарук выступает в Верховной Раде с отчетом о проделанной работе.

Верховная Рада планирует заслушает отчет правительства вместо традиционного часа вопросов к правительству.

Напомним, правительство подало в парламент отчет о деятельности с начала своей работы, а также создало специальный веб-сайт, в котором отражены топ-100 его достижений.

Как ранее сообщал Фокус: