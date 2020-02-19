На сайт Кабмина вернули презентацию "100 достижений правительства"
2020-02-19 18:08:46
Подготовка отчета правительства и его презентации обошлась в 84 тыс. гривен
Презентация "Топ 100 достижений" снова стала доступной на сайте Кабмина, посвященному отчету правительства о проделанной работе.
Сам сайт был представлен 17 февраля. Отдельный раздел на нем был посвящен достижениям Кабмина. Однако сегодня утром он выдавал ошибку.
Презентацию отчета в виде слайдов Кабмин заказал пиар-агентству Magonova & Partners, которое принадлежит Анастасии Магоновой, жене главы газового дивизиона Нафтогаза Андрея Фаворова.
Услуги агентства стоили 84 тыс. грн. В частности, услуги графического дизайна обошлись в 36 тыс. гривен, коммуникация с министерствами (сбор данных) – 24 тыс. гривен, подготовка тезисов - 18 тыс. гривен, редактирование текстов – 6 тыс. гривен.
Напомним, с отчетом о проделанной работе премьер Алексей Гончарук выступит в Верховной Раде 21 февраля.
Как ранее сообщал Фокус:
- 17 января Гончарук написал и отдал президенту Зеленскому заявление об отставке. Свое решение он аргументировал желанием "снять любые сомнения в нашем уважении и доверии к президенту", которые могли возникнуть на фоне публикаций записей прослушки у премьера о курсе гривны.
- В Офисе президента сразу сообщили, что получили заявление Гончарука. Президент его рассмотрит и озвучит решение. Отметим, что согласно ст. 115 Конституции рассматриваться заявление об отставке должна Верховная Рада.
- Выступая с трибуны Рады Гончарук заявил, что Кабмин продолжает работать в штатном режиме и ждет политического решения президента. Он уточнил, что написал заявление, как того требует Конституция, на имя спикера Рады, но передал ее не в парламент, а в Офис президента.
- Позже Зеленский потребовал от правоохранительных органов за две недели установить причастных к записи разговоров на совещании премьера Гончарука с руководством НБУ. СБУ уже открыла уголовное производство.
- Зеленский заявил, что Гончарук остается на должности премьер-министра. "Я решил дать вам шанс, и шанс вашему правительству, если вы решите некоторые вещи, которые очень важны, которые очень беспокоят наше общество", – заявил Зеленский.