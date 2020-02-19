840 гривен за достижение. Презентация "топ-100 достижений" пропала с сайта Кабмина из-за скандала

Подготовка отчета правительства и его презентации обошлась в 84 тыс. гривен, тендер выиграла компания, которую возглавляет жена Андрея Фаворова, руководителя газового бизнеса "Нафтогаза". После скандала, вызванного этим фактом, презентация исчезла с сайта Кабмина.

Со специально созданного сайта по отчету Кабмина о проделанной за полгода работе пропала презентация "100 достижений правительства".

Сам сайт был представлен 17 февраля. Отдельный раздел на нем был посвящен достижениям Кабмина. Сейчас он выдает ошибку.

В списке 100 достижений Кабмина, в частности, были запуск программы "Доступные кредиты 5-7-9%", анбадлинг Нафтогаза, уменьшение цены на газ для населения и электронная перепись населения.

При этом на сайте по-прежнему доступен отчет о работе правительства. В текстовом формате он занимает 307 страниц.

Как сообщают Украинские новости со ссылкой на систему ProZorro, подготовка отчета обошлась в 84 тыс. грн.

Так, услуги графического дизайна обошлись в 36 тыс. гривен, коммуникация с министерствами (сбор данных) – 24 тыс. гривен, подготовка тезисов - 18 тыс. гривен, редактирование текстов – 6 тыс. гривен.

Презентацию отчета в виде слайдов Кабмин заказал пиар-агентству Magonova & Partners, которое принадлежит Анастасии Магоновой, жене главы газового дивизиона Нафтогаза Андрея Фаворова. Об этом первым сообщил нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский, который возмутился, что правительство не смогло сделать слайды своими силами и решило обратиться к помощи частных структур.

Также он расскритиковал и сам отчет Кабмина за то, что обозначенные в нем успехи неубедительные, а некоторые - малозначимы.

В соцсетях на фоне скандала принялись вспоминать прошлое Магоновой (когда она была активисткой движения Femen), а также ее мужа.

Анастасия Магонова на акции Femen

Сама Магонова заявила, что довольна проделанной работой на все 200%.

"Расскажу я вам, что значит делать презентацию для Кабмина. Вы, наверно, думаете, что я сижу попиваю кофеек, мешая сахар куском газовой трубы. А вот презентация делается сама, на энергии фейсбучных экспертов. Но это не так. Над презентацией офис работал сутками. Сверка была в 1:00, 3:00, 5:00, 7:00 и далее по рабочему дню. И это ох уже поверьте не один день", - написала она.

А по поводу фото, которое опубликовал Бужанский, отметила, что купальник ей подарил отец.

Отметим, что в договоре Кабмина с агентством указано, что озвученная выше сумма была заплачена за услуги по подготовке и публичной презентации отчета правительства, а отдельной строкой расходов указывается "коммуникация с министерствами.". В то же время сама Магонова говорит лишь о подготовке презентации. Из-за чего сохраняется некоторая интрига. Или Кабмин заказал написание собственного отчета за 84 тыс. гривен у пиар-агентства, что выглядит не очень серьезно и может указывать на неспособность Кабмина сделать это самостоятельно, или 84 тыс. гривен бюджетных денег потратили на работу по прочтению уже готового отчета и созданию слайдов, что, конечно, нельзя назвать адекватной стоимостью.

Напомним, с отчетом о проделанной работе премьер Алексей Гончарук выступит в Верховной Раде 21 февраля.

Как ранее сообщал Фокус: