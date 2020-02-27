Опрос КМИС: деятельность Верховной Рады не одобряют 70% украинцев

Опрос проводился с 21 по 25 февраля 2020 года

Согласно опросу Киевского международного института социологии (КМИС), деятельность депутатов нынешней Верховной Рады не одобряют 70% украинцев.

Опрос проводился с 21 по 25 февраля 2020 года.

"Оценка действий Верховной Рады по сравнению с декабрем в феврале ухудшилась: на 16 процентных пунктов стало меньше тех, кто одобряет ее работу (с 35% до 19%), и на 21 процентный пункт выросла доля тех, кто не одобряет (с 49 % до 70%)", – говорится в пресс-релизе КМИС.

Отмечается, что также уменьшился рейтинг главы парламента Дмитрия Разумкова. Положительное отношение к нему высказали 21% опрошенных, отрицательное – 16%. По сравнению с декабрьским опросом, доля тех, кто относится к нему негативно, выросла на 5 процентных пунктов (было 11%).

К лидеру партии "Голос" Святославу Вакарчуку положительно относятся 16% опрошенных, отрицательно – 36%. По сравнению с декабрьским опросом, положительное отношение к политику уменьшилась на 6 процентных пунктов (было 22%).

К лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко в феврале положительно относятся 14% опрошенных, отрицательно – 61%. По сравнению с декабрем уровень позитивного отношения увеличился на 1 пункт, уровень негатива – уменьшился на 4 пункта.

К сопредседателю фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрию Бойко положительно относятся 23% респондентов, отрицательно – 31%. К его коллеге по партии Вадиму Рабиновичу положительно относятся 14%, отрицательно – 41%.

К представителю ОПЗЖ Виктору Медведчуку положительно относятся 16% участников исследования, отрицательно – 45%.

Примечательно, что в февральском опросе КМИС не фигурировала лидер фракции "Батькивщина Юлия Тимошенко.

С 21 по 25 февраля 2020 года социологи по телефону опросили 1500 человек в возрасте от 18 лет. Погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.

В выборку не включались неподконтрольные Украине территории – АР Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

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