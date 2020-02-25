КМИС: за Зеленского готовы проголосовать в первом туре больше избирателей, чем в прошлом году

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в феврале 2020 года, в нее попали бы только четыре партии: "Слуга народа", ОПЗЖ, "Европейская солидарность" и "Батькивщина"

Киевский международный институт социологии обнародовал обновленный президентский рейтинг, который продемонстрировал существенный рост поддержки Владимира Зеленского по сравнению с рейтингом перед выборами в прошлом году. В то же время, согласно опросу, значительно снизился рейтинг партии президента "Слуга народа".

Опрос проводился 8-18 февраля. Согласно его данным, за действующего президента в первом туре готовы были бы проголосовать 44,2% респондентов (+14% по сравнению с 2019 годом). Второе-третье места делят Юрий Бойко (13,1%) и Петр Порошенко (11,6%). Остальные политики существенно отстают.

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в феврале 2020 года, в нее попали бы только четыре партии: "Слуга народа" (39,1%), ОПЗЖ (15,6%), "Европейская солидарность" (10,8%) и "Батькивщина" (9,0%). Рейтинг партии "Голос" обвалился с 5,8%, полученных на выборах, до 0,9%.

Близко к 5%-ному проходному барьеру находятся "Сила и честь" Игоря Смешко (4,6%) и Радикальная партия Олега Ляшко (4,2%).

В рамках исследования были опрошены 2038 человек. Статистическая погрешность составляет 1,4% для показателей, близких к 5%, до 3,3% для показателей, близких к 50%.

Согласно данным, опроса Центра Разумкова сейчас за Зеленского готовы проголосовать на выборах 40,1% украинцев (из тех будет голосовать и определился с выбором). На втором месте - Юрий Бойко (15,3%), на третьем - Петр Порошенко (13,5%).

Отметим, что в марте 2015 года (спустя 10 месяцев после президентских выборов) за тогдашнего президента Петра Порошенко готовы были проголосовать 35,2% украинцев (из тех, кто определился с выбором и собирался голосовать).

Как ранее сообщал Фокус:

В декабре, после встречи с Путиным, уровень удовлетворенности работой президента Зеленского вырос с 53 до 62%.