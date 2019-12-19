За последние две недели уровень удовлетворенности работой президента Зеленского вырос с 53 до 62%

В середине декабря 2019 года работой президента Владимира Зеленского были удовлетворены 62% украинцев, недовольны – 25%.

Об этом сказано в данных опроса Социологической группы "Рейтинг".

За последние две недели уровень удовлетворенности работой президента Зеленского вырос с 53 до 62%, а недовольство – уменьшилось с 33 до 25%.

По данным опроса, деятельностью главы ВерховнойРады Украины Дмитрия Разумкова довольны 36%, недовольны – столько же. Четверть не смогли оценить его работу. Зато работой парламента довольны меньше: 29% положительно оценили его работу, 51% – отрицательно, 21% – затруднились оценить.

Подобная тенденция и в оценках работы правительства: деятельностью премьер-министра Алексея Гончарука довольны относительно больше, чем работой всего Кабмина. 35% выразили удовлетворенность деятельностью главы правительства (35% – недовольны, 30% – не смогли оценить). 29% довольны работой Кабмина, 45% – не удовлетворены, четверть не ответили на этот вопрос.

Треть опрошенных украинцев считают, что по итогам года в действиях Зеленского было больше успехов, чем неудач. 41% сказали, что в действиях президента успехов и поражений было поровну. Лишь 14% отметили, что в его работе преобладали неудачи. Последний тезис больше всего поддерживают избиратели "Европейской солидарности".

Опрос был проведен Социологической группой "Рейтинг" 13-17 декабря 2019 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий среди 2500 респондентов.

Опрос проводился после саммита "Нормандской четверки" 9 декабря в Париже, во время которого состоялась встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Статистическая погрешность не превышает 2,0%.

Как ранее сообщал Фокус:

Согласно опросу "Центра Разумкова" в начале ноября 37,5% респондентов считали, что события в Украине развиваются в правильном направлении (в сентябре 2019 так считали 57%, в октябре 2019 – 45%).