Более половины граждан Украины дают Зеленскому 1-3 года для результата, – опрос "Рейтинга"

У Кабмина и Рады кредит доверия меньше – им на результат в основном "дают" только год

55% опрошенных считают, что президенту Владимиру Зеленскому нужно от одного до трех лет для того, чтобы продемонстрировать качественные результаты работы.

Об этом свидетельствует опрос социологической группы "Рейтинг".

Так, 27% респондентов условно дают президенту 3 года для того, чтобы показать результат, еще 28% считают, что результат должен появиться уже через год.

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Примечательно, что 14% опрошенных граждан, ответили, мол Зеленскому нужен целый президентский срок для качественного результата.

Что касается правительства Алексея Гончарука и Верховной Рады, то большинство украинцев могут "подождать" лишь год, затем - уже готовы смотреть на результаты (26% и 27% соответственно).

Таким образом, кредит доверия к главе Украины у респондентов выше, чем к парламенту и Кабмину.

Примечательно и то, что половина респондентов считает президента Зеленского более эффективным в сравнении с предыдущим главой Украины Петром Порошенко.

В то же время, мнения насчет эффективности Кабмина и Рады разделились: 34% (эффективный) против 32% в случае с правительством и 27% (эффективный) против 30% в случае с правительством.

Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу населения. Выборочкая совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности не превышает 2,0%. Сроки проведения исследоавния: 20-24 ноября 2019 года.

Как ранее сообщал Фокус:

Согласно опросу "Центра Разумкова" в начале ноября 37,5% респондентов считали, что события в Украине развиваются в правильном направлении (в сентябре 2019 так считали 57%, в октябре 2019 – 45%).