Рейтинг Зеленского в феврале упал до 51%

Доверие граждан к президенту по-прежнему остается, парламент и правительство его уже потеряли

По данным опроса Центра Разумкова уровень доверия граждан к президенту Украины Владимиру Зеленскому в феврале 2020 года составил 51,5%.

Социологи отмечают, что самый высокий рейтинг доверия к президенту был в сентябре 2019 года – тогда ему доверяли 79% граждан, а не доверяли – только 13,5%. В феврале 2020 года показатели составили – 51,5% и 41% соответственно.

Верховной Раде Украины в сентябре 2019 года доверяли 57% граждан, не доверяли – 25%. В феврале 2020 года – соответственно 28% и 65%.

За доверие правительству в сентябре 2019 года высказались 57% респондентов, не доверяли – 22%. В феврале 2020 – соответственно 28% и 64,5%.

Исследование было проведено с 13 по 17 февраля 2020 года среди 2018 респондентов по всей Украине, за исключением неподконтрольных Украине территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Как ранее сообщал Фокус:

В декабре, после встречи с Путиным, уровень удовлетворенности работой президента Зеленского вырос с 53 до 62%.