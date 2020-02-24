Рейтинг Зеленского в феврале упал до 51%

2020-02-24 16:33:50

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Доверие граждан к президенту по-прежнему остается,  парламент и правительство его  уже потеряли

По данным опроса Центра Разумкова уровень доверия граждан к президенту Украины Владимиру Зеленскому в феврале 2020 года составил 51,5%.

 Социологи отмечают, что самый высокий рейтинг доверия к президенту был в сентябре 2019 года – тогда ему доверяли 79% граждан, а не доверяли – только 13,5%. В феврале 2020 года показатели составили –  51,5% и 41% соответственно.

Рейтинг президента, Центр Разумкова, февраль 2020

Верховной Раде Украины в сентябре 2019 года доверяли 57% граждан, не доверяли – 25%. В феврале 2020 года – соответственно 28% и 65%.

Рейтинг Верховной Рады, Центр Разумкова, февраль 2020

За доверие правительству в сентябре 2019 года высказались 57% респондентов, не доверяли – 22%.  В феврале 2020 – соответственно 28% и 64,5%.

Рейтинг правительства, Центр Разумкова, февраль 2020

Исследование было проведено с 13 по 17 февраля 2020 года среди 2018 респондентов по всей Украине, за исключением неподконтрольных Украине территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Как ранее сообщал Фокус:

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