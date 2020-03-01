4 марта Рада на внеочередном заседании будет рассматривать кадровые перестановки в Кабмине

Вечером 1 марта премьер-министр Алексей Гончарук и глава Офиса президента Андрей Ермак встретились в индийском ресторане "Сутра" в Киеве. Об этом сообщил журналист Кристофер Миллер в Twitter.

"Разговор, безусловно, серьезный, но ведется тихим голосом. Ничего не слышу", - написал он.

Позже он добавил, что услышал мало, но точно в разговоре упоминалось имя олигарха Игоря Коломойского.

Напомним, вечером, 28 февраля, пресс-служба Верховной Рады сообщила, что украинский парламент соберется на внеочередное пленарное заседание в 16:00 4 марта по требованию президента Зеленского. В повестке заседания есть пункт о "про Кабмин", без уточнения деталей. Ряд СМИ написали, что 4 февраля Рада с высокой долей вероятности будет рассматривать увольнение Гончарука.

Ранее СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру экс-вице-премьера, бизнесмена Сергея Тигипко на должность премьер-министра. По другим данным, Тигипко могут назначить на должность вице-премьера по экономическим вопросам.

Позже, Зеленский подтвердил, что встречался с Сергеем Тигипко. Гончарук в свою очередь заявил, что "сколько здесь работаю, меня увольняют" и также подтвердил, что встречался с бизнесменом.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Тигипко должность в правительстве точно не получит, но добавил, что на внеочередном заседании будут рассматриваться кадровые перестановки в правительстве, чтобы "усилить Кабмин, сделать его более оперативным, более опытным".

Спикер Рады Дмитрий Разумков сегодня сообщил, что в парламент заявление Гончарука об отставке не поступало.