Из Рады отозвали почти 100 законопроектов авторства Гончарука

Среди них – новый Трудовой кодекс и законопроект по невозвращению банков их бывшим собственникам

Кабмин отозвал все законопроекты Кабмина Алексея Гончарука, которые не приняли за основу. С полным списком отозванных законопроектов можно ознакомиться сайте Верховной Рады.

Среди них – новый Трудовой кодекс и законопроект по невозвращению банков их бывшим собственникам.

Всего 4 марта (в день смены правительства) был отозван 91 законопроект.

Согласно ч.3 ст.105 регламента Рады, законопроект, поданный президентом или Кабмином, считается автоматически отозванным, если до его принятия в первом чтении полномочия его автора прекратились.

Как ранее сообщал Фокус:

Глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова (фракция "Слуга народа") еще в сентябре анонсировала в скором времени внесение в парламент "очень либерального" проекта нового Трудового кодекса.

Бывший глава Кабмина Алексей Гончарук еще до назначения премьером в интервью Фокусу рассказывал, что уже этой осенью нужно завершить реформу трудовых отношений. По его словам, в Украине часто проще развестись, чем уволить наёмного работника.