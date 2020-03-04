Новый любимчик президента. Что известно о будущем премьер-министре Денисе Шмыгале

Молодого и еще недавно перспективного премьера Алексея Гончарука заменит опытный и уверенный Денис Шмыгаль. Фокус узнал у экспертов, почему его считают человеком Рината Ахметова и как изменится работа Кабмина под его началом.

"Ничто так не снижает рейтинг Зеленского, как деятельность премьера Алексея Гончарука и его непрофессионального правительства, дикие заявления министров", – говорит Фокусу политолог Андрей Золоторев.

Алексей Гончарук полгода почти беспрекословно исполнял президентскую волю, а в ответ пользовался доверием Зеленского. Первая трещина во взаимоотношениях главы государства и главы правительства пошла в день появления "пленок Гончарука". Хотя поначалу Владимир Александрович не хотел отправлять премьера в отставку, говорил о Гончаруке как о "хорошей машине, которая еще не проехала свои километры", но, очевидно, понимал: ротации в правительстве – вопрос времени.

"Я уверен, что нас ждет большое путешествие в кадровые изменения, и это нормально. Надо менять, менять, менять. Подбирать идеальную команду", – уже в конце января 2020-го сказал Зеленский в интервью израильскому телеканалу. В этот момент дискуссия о необходимости увольнения Гончарука была в разгаре. Эксперты говорили, что самый главный недостаток его правительства – неспособность действовать в кризисных условиях. В частности, справиться с падением промышленного производства или провести эвакуацию украинцев из Уханя.

Со вчерашнего дня об отставке Гончарука заговорили как о свершившемся факте. Основная причина: не только спасение рейтингов главы государства, но и серьезные разногласия между Зеленским и Гончаруком. К тому же, поговаривают, с последним не может найти общий язык и новый глава Офиса президента Андрей Ермак.

Премьерские смотрины

За последний месяц в список возможных премьеров попадали как старые и проверенные кадры, например, два бывших министра времен Виктора Януковича – Валерий Хорошковский и Сергей Тигипко и нынешней министр внутренних дел Арсен Аваков, так и сравнительно новые, например, исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко. Но, очевидно, ни один из них не смог пройти публичного кастинга – общество требует "новых лиц". А "скамейка запасных", прямо скажем, у команды Зеленского невелика.

Несколько месяцев назад на ней оказался Денис Шмыгаль.

Он – личность в политике относительно новая. В Кабмине Гончарука проработал ровно месяц – 4 февраля парламент назначил его на пост министра развития громад и территорий вместо Алены Бабак. О доверии к нему говорит тот факт, что кроме министерского поста Шмыгаль получил и пост вицепремьера.

Ранее Шмигаль несколько месяцев работал главой Ивано-Франковской областной администрации. До того – был гендиректором "Львовхолод" и директором Бурштынской ТЭС.

Месяц назад при назначении Гончарук говорил о Денисе Шмыгале так: "Он прекрасно понимает регион, является прекрасным менеджером. Убежден, он серьезно усилит нашу команду".

Интересно, что после представления в парламенте Шмыгаля как министра, депутат "Европейской солидарности" Виктория Сюмар спрогнозировала, что именно бывший топ-менеджер Бурштынской ТЭС Шмыгаль может стать новым премьером. Во-первых, он "стал любимцем президента Зеленского". Во-вторых, "у него давние системные контакты со всеми крупными финансовыми группами". "Через три месяца он может заменить Гончарука, который за это время должен сконцентрировать на себе негатив и отставкой "выпустить пар", – написала тогда Сюмар в Фейсбуке.

Без амбиций

"Новый премьер будет таким же исполнителем, как и его предшественник", – прогнозирует политолог Владимир Фесенко. Он отмечает, что Зеленский искал не только молодого и одновременно опытного человека, но и способного выполнять обещания команды президента.

"Шмыгаль – достаточно молод, ему 45 лет, а вот управленческого опыта у него больше, чем у Гончарука, и он знает, как работает система госуправления на низовом и среднем уровне", – объясняет Фесенко. Он говорит, что сложно прогнозировать, как будет справляться новый премьер, мол, "рисков и вызовов для него будет много".

При этом источники в Офисе президента отмечают, что у Шмыгаля нет ярко-выраженных политических амбиций.

Об этом говорит и политолог Алексей Якубин: «Нет особого политического прошлого и явных политических устремлений в будущем. Шмыгаль может быть воспринят ключевыми игроками, как консенсусный вариант».

В тоже время экспертов волнуют тесные связи Шмыгаля с крупным бизнесом, а именно структурами Рината Ахметова.

«Рука Ахметова»

«Думаю, произошла переориентация на других олигархов, потому что Шмыгаль, скорее всего, был рекомендован Ахметовым. Нам могут сейчас долго рассказывать, что новый премьер – хороший менеджер, поработал и в бизнесе, и в госструктурах, но на самом деле биография Шмыгаля свидетельствует: он – представитель конкретного олигарха, – говорит Фокусу политический аналитик Тарас Чорновил, – Можно было бы сомневаться, если бы не еще одно возможное назначение: министром энергетики должен стать Иван Плачков. Он – 100% человек Рината Леонидовича».

Политтехнолог Тарас Березовец отмечает, что Ахметов может быть выгоден Зеленскому по нескольким причинам. Первая – в руках олигарха огромные бюджетообразующие предприятия. Вторая – Ахметов может быть полезным в решении вопроса мира на Донбассе. Он считается чуть ли не единственной фигурой такого уровня, которая не связана с боевиками и одновременно имеет поддержку в ОРДЛО. «Если говорить о предстоящих выборах, то он может, например, завести нужную Зеленскому партию в местные советы», – предполагает Березовец.

А вот Чорновил прогнозирует: Ахметов не захочет влиять на политику, для него на первом месте бизнес-интересы.

«И новое правительства будет обслуживать их, – уточняет он. – И, слава Богу, бизнес-интересы Ахметова отличаются от интересов Коломойского. Ахметову не нужен российский уголь и российская электроэнергия. Плюс в том, что его позиция не зациклена на России. К тому же Ахметов может финансово залатать те дыры, которые образуются после отхода Коломойского».

А то, что позиции Коломойского ослабевают, свидетельствует тот факт, что в новом правительстве не нашлось места, например, его человеку – ныне министру Кабинета министров Дмитрию Дубилету.

Реинкарнация старых кадров

После прихода Шмыгаля существенно обновится и состав Кабмина.

«В правительстве увеличится число людей с опытом министерской работы. Но остаются и некоторые молодые, в том числе и люди, связанные с Гончаруком, тот же Малюська. Состав нового Кабмина выглядит несколько эклектично, но, по сути, это такое же технократическое правительство, как и Кабмин Гончарука», – говорит Фесенко.

Прогнозируется, что в своих креслах останутся, как минимум шесть министров. Кроме уже названого министра юстиции Малюська, продолжат работу министр инфраструктуры Владислав Криклий, вице-премьер по информатизации Михаил Федоров, министр по вопросам молодежи и культуры Владимир Бородянский, и министр внутренних дел Арсен Аваков. А вот нынешний министр экономики Тимофей Милованов поменяет только портфель – займется агропромышленным комплексом.

«Отношение Зеленского к Милованову – это особый психологический феномен. У президента папа – профессор, отсюда гиперуважительное отношение к людям науки, да еще к таким, которые с Запада. Насколько я знаю, Зеленскому не раз предлагали уволить Милованова», – говорит Фесенко.

Все остальные – условно новые люди. Например, министром здравоохранения может быть Илья Емец, который работал во времена Виктора Януковича (ныне возглавляет Центр детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины). Министра иностранных дел Вадима Пристайко заменит дипломат и нынешний вице-премьер Дмитрий Кулеба, а министра обороны Андрея Загороднюка генерал-лейтенант ВСУ в отставке Андрей Таран. Пост министра финансов достанется Игорю Уманскому, который сегодня является одним из основных консультантов президента Зеленского.

В правительстве появятся еще и несколько новых министерств и соответственно новых министров. Например, произойдет разделение Министерства по делам ветеранов и оккупированных территорий. Ожидается, что Донбассом займется Алексей Резников, сейчас представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске.

«Если посмотреть на предполагаемый состав Кабмина, то можно отметить возвращение во власть второго эшелона старой провластной команды. Часть из них начинала при Кучме, а развилась при Януковиче. Некоторые сохранились и при Порошенко, – продолжает Тарас Чорновил. – Произойдет такое себе восстание нафталиновой команды. Если в Кабмин Гончарука пришли люди с нулевой подготовкой – мечтатели, энтузиасты без опыта, то сейчас речь идет о приходе старых уверенных хозяйственников времен Азарова. Знаем мы Емца. Он – хороший врач, но министр был никакой. Если учитывать его взгляды, то не сложно предположить, что постарается полностью разрушить реформу Ульяны Супрун».

Очевидно, что Зеленский не собирается останавливаться только на переформатировании Кабмина. Скорее всего, такое «обновление» будет означать, что вскоре президент заговорит и о досрочных выборах в Раду.