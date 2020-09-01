Курт Волкер стал топ-менеджером компании, которая работает на ж/д рынке в Украине

Со вторника, 1 сентября, экс-спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер стал независимым членом совета директоров компании BGS Rail. Об этом пишет ЦТС.

Отмечается, что Курт Волкер также будет работать советником председателя и совета директоров материнской компании Avia Solutions Group.

В компании сообщили, что назначение Волкера поможет BGS Rail "добиться успеха в разработке и реализации планов роста, которые увеличат прямые иностранные инвестиции и будет способствовать созданию рабочих мест на украинском рынке".

BGS Rail – украинская дочерняя компания литовской Baltic Ground Services (BGS) – международного поставщика наземного обслуживания, заправки самолетов, логистических услуг ADR, которая входит в состав Avia Solutions Group – крупнейшей аэрокосмической бизнес-группы Центральной и Восточной Европы с 83 офисами.

BGS Rail предоставляет в долгосрочную аренду полувагоны, крытые вагоны и зерновозы.

В 2018 году BGS получила лицензию, позволяющую компании предоставлять услуги ж/д грузоперевозок в Украине.

Напомним, в 2017 году бывшего представителя США при НАТО Курта Волкера назначили посланником Госдепартамента США по урегулированию конфликта на Донбассе. Практика иметь спецпредставителей в разных странах привычна для американцев, но в случае Украины такая должность была создана впервые. В сентябре 2019 года Курт Волкер решил уйти в отставку.