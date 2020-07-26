Волкер: Нападение России из Крыма – слишком драматический шаг

По словам американского дипломата, российские власти прилагают огромных усилий, чтобы до сих пор отрицать вторжение в Украину.

Бывший специальный представитель Госдепа США по Украины Курт Волкер в интервью изданию Крым.Реалии, поделился мнением, может ли Россия напасть на Украину со стороны оккупированного Крыма.

"Не думаю, что это возможно. Конечно, Россия имеет все для этого, но это уже слишком драматический шаг. Они прилагают огромных усилий, чтобы до сих пор отрицать вторжение в Украину. Если они решат делать дальнейшие шаги, этих усилий может не хватить. Поэтому, наверное, это вряд ли произойдет", – сказал Волкер.

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Американский дипломат подчеркнул, что Россия продолжает оккупацию Крыма и Донбасса, и активно использует против Украины свои Вооруженные силы, разведку и кибератаки.

"Более того, используются экономические махинации и коррупция, чтобы и далее ослаблять Украину. Думаю, что именно этим Россия и будет заниматься. Не могу сказать, что мы достигли какой-то мирной или статической ситуации. Конфликт и дальше активно развивается", – сказал Волкер.

Напомним, командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что российские войска могут прорваться из Крыма на юг Херсонской области, чтобы дать возможность пустить воду из Днепра в Северо-Крымский канал.

В то же время, командующий Объединенных сил Сергей Наев сказал, что у ВСУ нет данных о якобы готовящемся нападении РФ на Украину с Крыма.

Президент России Владимир Путин заявил, что Российская Федерация не собирается нападать на кого бы то ни было, а так называемая российская угроза является выдумкой.