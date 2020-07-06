В Кремле назвали "абсолютной глупостью" сообщения о планах вторжения России в Украину

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Россия может напасть на Украину, чтобы получить доступ к воде для Крыма.

"Это абсолютная глупость, это искусственное нагнетание антироссийской истерии, которое никоим образом не способствует урегулированию ситуации на юго-востоке Украины", – сказал он российским журналистам.

Напомним, в интервью одесскому издания "Думская" командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа сказал, что российские войска могут прорваться из Крыма на юг Херсонской области, чтобы дать возможность пустить воду из Днепра в Северо-Крымский канал.

У ВСУ нет данных о якобы готовящемся нападении РФ на Украину с Крыма. Об этом заявил командующий Объединенных сил Сергей Наев. Тем не менее, командование усилило разведдеятельность на этом направлении. Также Наев добавил, что военные уже провели учения с Нацполицией, СБУ и Нацгвардией, а боевая служба переведена в усиленный режим. "Ситуация контролируемая", – сказал командующий ОС.

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