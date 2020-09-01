Перечисления заробитчан в Украину снизились за июль на 13,5%

Денежные переводы трудовых мигрантов в Украину за июль снизились на 13,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до 922 млн долларов.

Об этом сообщает Национальный банк Украины на своем ведомственном сайте.

По сравнению с докарантинным февралем снижение составило 7,2%. Всего по итогам января-июля частные денежные переводы в Украину сократились на 5,3%, до 6,29 млрд долларов.

При этом через банки в Украину поступило 2,57 млрд долларов, через неформальные каналы – 2,27 млрд долларов и через международные платежные системы – 1,45 млрд долларов.

Отмечается, что регулятор учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину. В июле 2020 года неформальными каналами в Украину было переведено 248 млн долларов.

Отметим, что в мае в Украину было переведено 805 млн долларов. Это на 2,5% (21 млн долларов) меньше, чем в апреле, и на 210 млн долларов (20,7%) меньше, чем в мае 2019 года.

С началом пандемии коронавируса заробитчане столкнулись с большими прблемами - в странах пребывания для них стало меньше работы. Вернуться в Украину было сложно из-за ограничений, введенных на госгранице. Когда же экономика европейских стран начала оживать и снова стала нуждаться в рабочих руках, украинские власти попытались было не выпускать украинцев из страны.