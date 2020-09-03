Президенту банка "Аркада" сообщили о подозрении в присвоении 50 млн гривен инвесторов

Президенту банка "Аркада" сообщили о подозрении по делу присвоении 50 млн гривен из фондов финансирования строительства двух жилых комплексов в Киеве.

Об этом сообщил Офис генпрокурора Украины.

Топ-банкир подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное организованной группой или в особо крупных размерах). Ему грозит лишение свободы на срок от семи до 12 лет с конфискацией имущества.

Следствие установило, что в июне 2018 года подозреваемый, занимая должность председателя правления банка, вместе с сообщниками разработал и реализовал схему присвоения денег из фондов финансирования жилых комплексов "Эврика" и "Патриотика" (их управляющим является банк "Аркада"). По данным полиции, из фондов путем выдачи кредитов вывели 50 млн грн.

Полиция на своем сайте уточнила, что присвоенные деньги принадлежали физическим и юридическим лицам, которые вкладывали деньги в строительство комплексов.

"50 млн грн кредитной линии фактически были потрачены на погашение векселей в интересах лиц, напрямую связанных с акционерами банка", – отметили в полиции.

В Офисе прокурора сообщили, что в помещениях банка и по месту жительства подозреваемого и других лиц продолжаются обыски. Меру пресечения банкиру еще не избрали.

"Украинская правда" уточнила, что о подозрении сообщили президенту банка "Аркада" Константину Паливоде.

Он же является крупнейшим акционером банка с долей 74,80% (по состоянию на 1 июня 2020 года).

Как пишет Biz.liga.net, связанная с банком компания "Аркада-Строительство" строит 39 домов в двух крупных жилых массивах Киева: "Эврика" – в Голосеевском и "Патриотика" – в Дарницком районах.

В ЖК "Эврика" – 6 домов сданы в эксплуатацию, более 20 домов - в разной степени готовности. Согласно данным застройщика, 96 000 кв м не проданы.

В ЖК "Патриотика" – 47 домов введены в эксплуатацию, 5 домов в процессе строительства, следует из данных сайта ЛУН.ua. Все квартиры в ЖК "Патриотика" проданы.

В ЖК "Патриотика на озерах", согласно данным ГО "Защита инвесторов", основанным инвесторами Аркады, общая площадь застройки 170 га, продано 550 квартир.

В конце мая центре Киева состоялась акция протеста доверителей банка "Аркада", инвесторов трех ЖК столицы, строительство которых остановилось еще в 2018 году. В акции приняли участие инвесторы трех жилых комплексов: "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах".

25 августа киевский банк "Аркада" признан неплатежеспособным из-за уменьшения нормативов капитала менее чем до 30% от допустимого уровня. Данное решение приняло правление Нацбанка