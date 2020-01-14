Участники акции перекрыли ул. Институтскую, Шевковичную и Лютеранскую

В центре Киева собираются протестующие против аграрной реформы. Об этом сообщает корреспондент Фокуса.

Участники акции перекрыли ул. Институтскую, Шевковичную и Лютеранскую. Протестующие ходят по пешеходным переходам, блокируя движение транспорта.

Среди участников акции – представители ассоциации фермеров, ВО "Свобода" и Нацкорпуса.

Также митингующие собираются под зданием парламента.

Акции протеста приурочены к возобновлению пленарных заседаний Верховной Рады после каникул. При этом сегодня на рассмотрение парламента земельные законопроекты выносится не будут.

Как ранее сообщал Фокус:

13 ноября Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект об открытии рынка земли.