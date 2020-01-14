Земельные протесты: В Киеве вокруг Рады перекрывают дороги
2020-01-14 09:21:50
Участники акции перекрыли ул. Институтскую, Шевковичную и Лютеранскую
В центре Киева собираются протестующие против аграрной реформы. Об этом сообщает корреспондент Фокуса.
Участники акции перекрыли ул. Институтскую, Шевковичную и Лютеранскую. Протестующие ходят по пешеходным переходам, блокируя движение транспорта.
Среди участников акции – представители ассоциации фермеров, ВО "Свобода" и Нацкорпуса.
Также митингующие собираются под зданием парламента.
Акции протеста приурочены к возобновлению пленарных заседаний Верховной Рады после каникул. При этом сегодня на рассмотрение парламента земельные законопроекты выносится не будут.
Как ранее сообщал Фокус:
- 13 ноября Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект об открытии рынка земли.
- Накануне голосования президент Зеленский заявил, что между первым и вторым чтением в проект будут внесены поправки, согласно которым право покупать с/х землю смогут только украинцы.
- Советник премьер-министра по экономическим вопросам Алексей Мушак сообщил, что законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения №2178-10 может быть проголосован в Верховной Раде в первый пленарный день 14 января.
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