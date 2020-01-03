Депутаты могут проголосовать за земельную реформу 14 января, – советник премьера

Все формальные процедуры подготовки законопроекта выполнены

Законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения №2178-10 может быть проголосован в Верховной Раде в первый пленарный день 14 января. Об этом написал в Facebook советник премьер-министра по экономическим вопросам Алексей Мушак.

"По регламенту текст законопроекта ко второму чтению должен быть предоставлен за 10 дней до даты рассмотрения. Только что (в пятницу, 3 января, вечером) сравнительная таблица появились на портале ВР. Соответственно, в первый пленарный день 14 января парламент уже может проголосовать за земельную реформу. Все формальные процедуры выполнены. Теперь дело только за политической волей и желанием провести реформу столетия", – считает он.

Мушак также добавил, что план по затягиванию рассмотрения законопроекта со стороны "Батькивщины" и ОПЗЖ не удался. Хотя подготовка с их стороны была добротная. "На шесть страниц текста закона подали 4018 поправок на 2528 страницах. ОПЗЖ, например, сформировал текст из 30 предложений, а дальше предложения тасовали между собой и вставляли в разные части текста законопроекта. Таким образом получили более 3000 поправок", – резюмировал советник премьера.

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