Россия и Беларусь могут согласовать введение единой валюты

Россия и Беларусь в ближайшее время могут принять решение о введении единой валюты.

Об этом сообщил глава комитета Госдумы РФ по делам СНГ Леонид Калашников в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Хотя по единой валюте – вполне может быть, потому что проработка глубокая велась и в том числе по созданию эмиссионного центра. Это можно было бы, я думаю, принять, и сегодня Беларусь на это, мне кажется, более согласна", – отметил Калашников.

По его словам, такой шаг, равно как и создание единого для двух государств парламента, потребует значительных изменений, в том числе на уровне конституций. Он может стать предметом подробного обсуждения на встрече президентов двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко, которая должна состояться в Москве в ближайшие дни.

Кстати, сегодня, 3 сентября, в Минске состоялась встреча Александра Лукашенко с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

По словам Мишустина, по многим вопросам российско-белорусской повестки достигнут прогресс, в том числе по будущему Союзного государства. Также Мишустин заявил о полной поддержке Россией суверенитета Беларуси, пишет БелТА.

Недавно Александр Лукашенко обвинил ряд иностранных государств, в том числе и Украину, во вмешательстве во внутренние дела страны. По его словам, протестами в Беларуси управляют Украина, Польша, Литва и Чехия.

3 сентября Александр Лукашенко оказался в базе сайта "Миротворец". Лукашенко был назван "пособником пророссийских террористов и российских захватчиков".