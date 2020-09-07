Из фонда борьбы с коронавирусом больше всего денег потратили на дороги

За неделю с 28 августа по 3 сентября из фонда борьбы с коронавирусом было потрачено 586,1 млн гривен, 546,1 млн из которых – потречено на строительство и реконструкцию дорог. Об этом известно из данных Министерства финансов.

26,6 млн было потрачено на обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты.

10,7 млн потратили на доплаты военнослужащим Нацгвардии, пограничникам и полицейским.

1,4 млн помощи получил дети предпринимателей, которые находятся на упрощенной системе налогообложения.

Отметим, на закупку аппаратов ИВЛ и строительство приемных отделений опорных больниц денег не выделили.

Ранее Президент Владимир Зеленский прямо призвал правительство и руководство областных администраций не останавливать проект "большое строительство". "Полностью остановить страну мы не имеем права. Проект "Большое строительство" необходимо продолжить, но все должно быть безопасно", – отметил Зеленский. О том, что замедлять работы из-за пандемии коронавируса не планируется, заявляли и в "Укравтодоре".

Напомним, проблему странных растрат Фонда по борьбе с коронавирусом Фокус более предметно рассмотрел в своем материале.