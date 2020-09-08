Горняки четырех шахт в Кривом Роге требуют повышения зарплат и улучшения условий труда

Шестые сутки 29 горняков шахты "Октябрьская" требуют увеличения зарплат и улучшения условий труда. Сегодня, 8 сентября в знак солидарности с их требованиями подземный протест объявили 90 горняков шахты "Гвардейская", 60 – "Терновская" и 214 – "Родина".

По состоянию на 8:30 в подземном протесте Криворожского железорудного комбината участвовали 393 работника, сообщил Михаил Волынец, председатель Независимого профсоюза горняков Украины.

По его словам, на других предприятиях Кривого Рога и региона сообщают о готовности поддержать коллег подземными и наземными митингами, объявить "итальянскую забастовку".

Сегодня в Кривой Рог должны выехать представители центрального офиса Гоструда в связи с тем, что у работников предприятий города большие нарекания на работу местной службы Гоструда, ее "продажность и зависимость от местных работодателей". "Мы предоставим все необходимые документы: зафиксированные нами случаи, свидетельства нарушений правил техники безопасности и прав наемных работников", – заверяет Волынец.

Участники подземных акций говорят, что будут протестовать, пока переговоры не приобретут конкретики со стороны администрации.

Напомним, Волынец опроверг заявление Александра Лукашенко о том, что бастующих белорусских шахтеров якобы заменят украинскими.