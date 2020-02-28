На зарплаты шахтерам перечислят 654 млн грн – Минэкоэнерго

Задолженность по зарплатам "государственным" шахтерам обещают ликвидировать в ближайшие месяцы

На следующей неделе Государственная казначейская служба перечислит государственным угольным предприятиям 654 млн грн. Эти деньги будут направлены на выплату зарплат шахтерам и на обязательные платежи, связанные с зарплатами. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

"Вопрос выплаты зарплат шахтерам – номер один в повестке дня, задолженность должна быть погашена в ближайшие месяцы", – говорится в сообщении.

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В госбюджете-2020 по программе "Реструктуризация угольной отрасли" предусмотрены 1,96 млрд грн на зарплаты и погашение задолженности по ней.

Напомним, 25 февраля президент Владимир Зеленский пообещал закрыть долги по зарплате перед шахтерами до конца апреля. По его словам, если этого сделано не будет, министры в правительстве останутся без заработной платы.

26 февраля премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Кабмин выполнит задание президента по погашению задолженностей перед шахтерами.

Зеленский предложил холдингу ДТЭК Рината Ахметова принять участие в приватизации неприбыльных государственных шахт. И об этом он сказал 25 февраля на совещании с профсоюзами горняков.

Как ранее сообщал Фокус: