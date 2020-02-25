Зеленский предложил ДТЭК Ахметова купить госшахты и пообещал "решить вопрос" с АМКУ

Он также считает, что термин "смотрящие" за шахтами должен исчезнуть вместе с самими "смотрящими"

Президент Владимир Зеленский предложил холдингу ДТЭК Рината Ахметова принять участие в приватизации неприбыльных государственных шахт. Об этом он сказал 25 февраля на совещании с профсоюзами горняков.

"У нас много государственных шахт, которые не прибыльные. И если сравнивать их с вашими шахтами и говорить о вкладе ДТЭК в эту сферу… У меня к вам вопрос: будете приватизировать?", – обратился он к гендиректору ДТЭК Максиму Тимченко. На что тот ответил, что не готов пока сказать, и что Антимонопольный комитет (АМКУ), скорее всего, будет против этого.

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"Если вы будете готовы, а АМКУ будет против, я с ними поговорю, и они будут за", – как бы пошутил президент.

Министр энергетики Алексей Оржель уточнил, что сейчас из 34 госшахт рентабельны только 11.

Зеленский поручил Оржелю провести финансовый и кадровый аудит угольных предприятий и передать результаты в правоохранительные органы.

"За 15 лет дотации государства в угольную отрасль составили 75 млрд гривен, долги государства перед предприятиями выросли до 28 млрд. Странная формула, по которой государство вкладывает деньги и получает убытки. Мы прекрасно понимаем, кто являются ее бенефициарами", – сказал президент.

Зеленский добавил, что термин "смотрящие" за шахтами должен исчезнуть вместе с самими "смотрящими".

Напомним, что СМИ называли Виталия Кропачева "смотрящим" в угольной отрасли от бизнес-партнера Петра Порошенко – Игоря Кононенко. После смены власти в стране его, якобы, сменил Виталий Беляков.

Как ранее сообщал Фокус: