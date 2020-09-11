Скандальная аренда в "Борисполе". Суд назначил Дыхне залог в 5,26 млн грн

ВАКС начал рассмотрение дела Дыхне. Прокуратура подозревает его в злоупотреблении служебным положением, причинившем более 16,5 млн грн убытков госпредприятию "Борисполь".

Прокурор настаивал мере пресечения в виде залога в размере 15 млн грн. Суд установил сумму залога почти в три раза меньше.

Дыхне обязали в течение пяти дней внести залог, прибывать по первому требованию к детективам НАБУ, прокурорам САП, не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения. Также он обязан сдать загранпаспорт, воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями и оперативно сообщать об изменении места жительства и работы. Обязательства действуют до 11 ноября.

В настоящее время Дыхне является президентом авиакомпании МАУ. Как сообщили LIGA.net в пресс-службе МАУ, залог внесет авиакомпания.

Суть обвинения: следователи НАБУ считают, что в 2014–2019 годах руководители "Борисполя" передавали в аренду помещения коммерческим структурам, не имея на то права.

Как пояснил сам Дыхне, практика подписания предварительных договоров, в период, когда Фонд госимущества проводит процедуры выбора арендаторов, существует с 2010 года. За это время разными руководителями было подписано более 150 договоров, из них около 100 – это договора, обеспечивающие производственное функционирование любого аэропорта мира: аренда касс, офисных и складских помещений.

Дыхне напомнил, что после заключения предварительного договора участник должен подписать основной договор (если станет победителем конкурса, который проводит Фондом госимущества).

"По мнению следствия, если арендодатель оплачивал по предварительному договору сумму Х, а в результате конкурса (проведенного, возможно, и через два года) он выиграл конкурс с ценой Y, которая выше чем X, то на разницу Y–X нанесен вред предприятию", – сказал Дыхне.

Но по его мнению, X – это значительно лучше чем ноль, умноженный на 24 месяца (пока не состоится конкурс). Стоимость же аренды в обоих случаях определяется независимыми аккредитованными оценщиками, а не директором государственного предприятия.

Дыхне добавил, что данное обвинение – не новая тема, она хорошо знакома всем министрам инфраструктуры и руководителям Фонда госимущества. "И если для устранения пропасти и огромной коррупционной лазейки в законодательстве об аренде государственного имущества нужно рассмотреть этот вопрос в ВАКС, значит, время пришло", – отметил он.

Напомним, 7 сентября прокуроры САП и детективы НАБУ сообщили о подозрении бывшему руководителю ГП "Международный аэропорт Борисполь" и начальнику службы арендных отношений о злоупотреблении служебным положением, которое привело к убыткам в размере 16,5 млн грн.

18 июня МАУ сообщила, что будет придерживаться политики взвешенного рестарта рейсов. В компании отметили, что правительство Украины разрешило с 15 июня международное авиасообщение, но открытие границ разных стран происходит не паритетно. Большинство из них пока не разрешают свободное пересечение границы для граждан Украины. Многие страны устанавливают ограничительные меры для прилетевших в виде тестирования на COVID-19 или самоизоляции.

4 августа МАУ отменила международные рейсы по десяти направлениям до конца лета. Из-за продления запретов свободного пересечения границы Шенгенской зоны для граждан Украины "авиакомпания вынуждена внести в августовское расписание рейсов новые коррективы", – говорится в сообщении.