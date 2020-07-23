Сотрудники Службы безопасности Украины выявили масштабное хищение государственных средств, в размере почти 37 млн гривен, которые были выделены на реконструкцию международного аэропорта "Борисполь". Об этом сообщается на сайте СБУ.

По словам силовиков, бизнесмены частной фирмы, выигравшей в 2017 году тендер на строительство многоуровневого паркинга в аэропорту, фальсифицировали документы об объемах проведенных работ и присвоили себе деньги.

"Бизнесмены подозреваются в фальсификации документов об объемах выполненных работ и использовании субъектов хозяйствования с признаками фиктивности, что позволило перевести в наличность и присвоить почти 37 миллионов гривен", – говорится в сообщении.

В настоящий момент проводятся обыски в офисах бизнесменов, а также по местам их жительства. В доме одного из подозреваемых изъяли около 60 тысяч долларов и более 1,5 млн гривен.

"Сейчас по всем адресам проведения обысков описывается и изымается финансово-хозяйственная документация, подтверждающая противоправную деятельность фигурантов", – добавили в СБУ.

По двум статьям, "Уклонение от уплаты налогов" и "Присвоение/растрата имущества в особо крупном размере", органами следствия открыто уголовное производство.

Напомним, Служба безопасности Украины провела обыски на одном из предприятий концерна "Укроборонпром" и выяснила, что бывший директор нанес государству ущерб в размере почти 5 миллионов гривен. Он не оплатил заключенный с западными партнерами в 2017 году контракт.