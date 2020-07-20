Кривая дорога. Как экс-глава Укравтодора Славомир Новак попал под следствие на родине

В Гданьске задержан Славомир Новак , экс-министр транспорта Польши и бывший глава Укравтодора. Чиновника подозревают в коррупции, руководстве организованной преступной группой и отмывании денег. Фокус рассказывает, что известно о задержании бывшего топ-чиновника.

Украинские корни польского скандала

О задержании Новака сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин. Эту же информацию подтверждает сайт Гданьского отделения Центрального антикоррупционного бюро Польши.

Вместе с Новаком сотрудники Центрального антикоррупционного бюро задержали Дариуша Завадку, бывшего командира воинской части №2305 "GROM“ и предпринимателя из Гданьска Яцека П.".

Детали в Польше не уточнили, но сообщили, что Новака подозревают в коррупции, руководстве организованной преступной группой и отмывании денег.

Почти одновременно с задержанием в Гданьске НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура) провели обыски в Киеве и во Львове – в офисах Укравтодора, компаний-участниц тендеров Госагентства, а также по месту жительства экс-чиновников Госагентства и граждан Польши, вероятных участников преступной организации.

Фото: @nab_ukr

Украинские силовики частично уже раскрыли подробности громкого дела: речь идет о манипуляциях с тендерными средствами, которые имели место в 2016-2019 гг. Их целью было разоворовывание средств международных организаций, выделяемых на ремонт дорог в Украине. При этом само преступление (получение взяток) происходило уже в Польше. Расследованием этого дела с ноября 2019 года занимается международная следственная группа.

Один из эпизодов касается строительства дорог на территории Украины, когда экс-глава Укравтодора, используя свое служебное положение, "решал" проблемы подрядчиков, которые по каким-то причинам не укладывались в сроки – за взятки продлевал договора, помогал избежать штрафных санкций, рассказал на брифинге и.о. главы САП Максим Грищук.

Для легализации средств на территории Польши создавали специальные предприятия – деньги передавались либо наличными, либо через третьи юрлица и пополняли уставной капитал предприятия-"прачечной".

Второй эпизод также касается деятельности и.о. главы Укравтодора, который предлагал международному предприятию, которое занимается строительством дорог, "посодействовать" созданию СП на территории Польши – с тем, чтобы 50% уставного капитала внесли его люди, а сам чиновник, по завершении работы в Украине, возглавил бы или вошел в наблюдательный совет компании.

Это, как сказал Максим Грищук, "вершина айсберга", но больше информации раскрывать отказался.

Всего, по словам главы НАБУ Артема Сытника, расследование касается тендеров на сумму в 270 миллионов евро. Также он уточнил, что у Новака двойное гражданство, но необходимости в экстрадиции его в Украину пока нет.

Тем временем украинский журналист Юрий Бутусов, ссылаясь на свои источники, пишет, что "Новаку выдвинуто подозрение сразу по трем эпизодам – за получение взяток у украинской компании "Альтком", турецкой компании "Онур" и польской компании ECM Group". Две из этих компаний – исполнители строительной программы президента Зеленского.

Приехал делать европейские дороги

До того, как стать одним из варягов-управленцев в Украине, Славомир Новак строил политическую и управленческую карьеру на родине. Родился он 11 декабря 1974 года в Гданьске. Женат, растит дочку и сына. Окончил магистратуру по международным отношениям в Гданьском университете и Гданьскую морскую академию – факультет администрации. Учился в Лондонской бизнес-школе.

Бизнесом начал заниматься еще в студенческие годы, основав собственное рекламное агентство, рекламой занимался до начала 2000-х. Примерно тогда же заинтересовался политикой: в 19 лет стал членом Либерально-Демократического Конгресса, которым руководил земляк, будущий премьер-министр Польши Дональд Туск.

Славомир Новак и Дональд Туск на открытии моста/Фото: wiadomosci.dziennik

С 1998 по 2000 гг. Новак – советник в Министерстве обороны Польши. С 2001 года занимается политикой – депутат Сейма, в 2004 году был избран депутатом Сейма от партии "Гражданская Платформа". Дальше Новак работал в канцелярии премьер-министра Польши Дональда Туска, был заместителем главы парламентской фракции "Гражданской Платформы" и возглавлял предвыборный штаб кандидата в президенты Бронислава Комаровского.

И наконец, в ноябре 2011 г. президент Коморовский назначает Новака министром транспорта, строительства и водного хозяйства во втором правительстве Дональда Туска – это венец его карьеры на родине. В 2013 году он покидает министерское кресло на фоне обвинений в коррупции.

Законодательство обязывает польских чиновников декларировать любое имущество стоимостью свыше 10 тысяч злотых (около 3,5 тысячи долларов США). Часы швейцарской фирмы Ulysse Nardin, которые Новак "забыл" внести в декларацию, стоили примерно 5,5 тысяч долларов.

Украинцам обещал аудит и реформы

19 октября 2016 года Славомир Новак был назначен Кабинетом Министров Украины исполняющим обязанности председателя Укравтодора – в связи с чем принял украинское гражданство. И.о. он оставался три года – до 25 сентября 2019-го. Ради должности в Украине он даже получил украинское гражданство.

Осенью 2016-го нового и.о. главы Укравтодора представлял премьер-министр Украины, тогда этот пост занимал Владимир Гройсман. "Укравтодор требует серьезных знаний, в том числе международных. Наша позиция заключается в том, что в Украине должны быть созданы качественные автомобильные дороги, автобаны, которые будут соединять нас со странами Европы, и поэтому профессиональный уровень Укравтодора надо повышать", – так обрисовывал он стоящие перед Славомиром Новаком задачи.

Славомир Новак на строительстве дороги в Кировоградской области/Фото: Кировоград24

Польский и.о. среди своих достижений на родине перечислил разработку транспортных планов при подготовке к Евро-2012, реформу польских железных дорог и IPO компании PKP Cargo.

"О видении реформ: это создание государственного дорожного фонда и улучшение сотрудничества с ЕБРР и ВБ с частным капиталом. Нам нужно очень быстро сделать технический аудит дорог и улучшить технические стандарты. Нам нужно быстро сделать план строительства и реконструкции дорог на основании трафика", – говорил Славомир Новак в 2016 году. Тогда же он сообщил, что намерен привлекать к дорожным тендерам международные компании.

М-05 Киев-Одесса, текущий мелкий ремонт методом карт. Фото: ukravtodor.gov.ua

"Для меня очень важной будет внутренняя реформа "Укравтодора" и эффективная система контроля грузовых автомобилей, системы сборов с них", – отмечал Славомир Новак при вступлении в должность.

В Украине Новака «предохраняли от коррупции»

В украинских СМИ фамилия Новака появлялась не только в связи с планами по реконструкции дорог, но и в связи с тем, сколько будут стоить его усилия по внедрению инноваций. Приглашенный из Польши специалист получал 900%-ю надбавку к зарплате. Министр инфраструктуры Владимир Омелян объяснял повышенные доходы коллеги необходимостью задействовать "предохранитель" от коррупции.

"Что нам лучше: иметь вора, или иметь нормального специалиста? Однозначно нормального специалиста. И рыночная зарплата является одним из предохранителей для того, чтобы люди думали о работе, а не о каких-то левых доходах", – рассказывал Омелян.

Подтверждением существенных надбавок послужил документ пресс-службы Мининфраструктуры, который опубликовал в Facebook журналист Сергей Мальнев.

"С учетом того, что в Польше министр транспорта Новак получал 3 тысячи долларов (около 80 000 гривен) и вряд ли приехал бы в Украину на меньшую зарплату, получается, что как минимум в январе-феврале он – за счет надбавки в 900 – получал по 700 000 гривен!" – предполагал расследователь.

Точную сумму, которая выплачивалась Славомиру Новаку на посту главы Укравтодора, Владимир Омелян тогда назвать отказался, сославшись на неэтичность: "С моей стороны это будет некорректно комментировать. Я могу подтвердить, что у него зарплата выше, чем у руководителей государственных агентств. Это было политическое решение, которое было принято Кабмином, и это было одно из его условий трудоустройства в Украине".

"Я считаю и глубоко в этом убежден, что господин Новак абсолютно качественный человек на своей должности", – ручался министр инфраструктуры.

Польские СМИ оказались не такими деликатными и обнародовали зарплату Славомира Новака, сопоставив с его же доходами на должности министра в Польше. Оказалось, что на посту польского министра пан Славомир получал 162 тысячи злотых в год, а в 2018 году, уже возглавляя Укравтодор, он заработал 238 тысяч злотых. Это примерно 19 тысяч злотых ежемесячно. Больше, чем у премьер-министра Польщи, который в месяц получает 16,5 тысячи. Ранее объявленная им зарплата была 25 000 злотых. Польское издание Dorzeczy написало об этом со ссылкой на "Super Express". В этой же публикации отмечается, что средняя зарплата в Украине – это примерно эквивалент 900 злотых, так что зарплата Славомира Новака для рядового украинца – это просто фантастика.

Наименее проблемный

Уход Славомира Новака с поста главы Укравтодора обошелся без скандалов. После трех лет в должности и.о. "Новак сам планирует уходить, он понимает, что поменялся политический ландшафт. Хотя сам Новак, возможно, наименее проблемный из команды, которая занималась дорожным хозяйством", – комментировал ситуацию в интервью Фокусу министр инфраструктуры Владислав Криклий, отмечая, однако, что к уходящему министру "есть вопросы" по поводу его связей экс-нардепом от Блока Петра Порошенко Игорем Кононенко.

Автобанов за время пребывания Новака на посту в Украине не построили, но некоторые свои достижения он перечислил в итоговом интервью, сразу после отставки: "Сделали децентрализацию и создали Дорожный фонд – разделили ответственность за дороги и разделили деньги. Сейчас местная власть должна отвечать, в том числе за коммунальные и местные дороги. Все дороги "В" и "С" – областные и сельские – сейчас в руках губернаторов. А дороги "М", "Н", "Р" и "Т" – это дороги государственного значения. Это дало, по моему мнению, толчок, чтобы развивать отрасль. Сейчас деньги разделены, ответственность разделена, и я надеюсь, что в этих небольших городках областные государственные администрации начнут ремонтировать".