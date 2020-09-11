От 5% до 72%. Боевики заявили о выборочном подорожании "коммуналки" в городах оккупированного Донбасса

Речь идет о подорожании стоимости услуг на теплоснабжение и горячую воду в четырех населенных пунктах – Донецке, Горловке, Макеевке и в поселке городского типа Новый Свет.

Об этом сообщается в Telegram-канале оккупантов "МАЙ ДНР".

В Донецке произойдет увеличение на 28%, в Горловке – на 17,8%, в Макеевке – на 5,1%, в поселке городского типа Новый Свет – на 72%.

Повышение тарифов коснётся около 40% домохозяйств, – отмечают в Telegram-канале. В остальных городах все останется без изменений.

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Как объясняют оккупанты, "тарифы на услуги теплоснабжения, действующие еще с довоенного времени (с 2011 г.), убыточны": затраты предприятия возмещаются только на 54% и даже "дотации из бюджета" покрывают энергоносители и не решают проблему.

При этом боевики уверяют, что тарифы на тепловую энергию для населения в ОРДО "останутся в 6 раз ниже, чем в Украине".

В Украине зимой стоимость отопления может вырасти на 15-16% по сравнению с началом отопительного сезона, причем стоимость будет меняться каждый месяц.

Если в октябре, вероятно, разница будет незначительной, то в разгар сезона, в декабре-феврале, газ может подскочить в цене от 5,8 до 7 грн за кубометр, – рассказывает представитель Ассоциации поставщиков энергоресурсов Артем Компан.

Например, если в октябре за отопление однокомнатной квартиры придется отдавать около 1,1 тыс. грн, то уже в декабре за ту же квартиру придет платежка в 1,2-1,3 тыс. грн.