Кличко просит Кабмин отменить НДС в платежках за коммуналку

По словам мэра, это позволит снизить стоимость коммунальных услуг.

Мэр Киева Виталий Кличко просит Кабмин отменить НДС на коммунальные тарифы из-за вспышки коронавируса.

Об этом он сообщил на брифинге.

По его словам, это позволит снизить стоимость коммунальных услуг.

"Хочу обратиться к правительству об отмене НДС на стоимость коммунальных услуг для населения. Это позволит уменьшить стоимость коммуналки для украинцев", – сказал мэр.

Отметим, Кличко и МОЗ снова разошлись в данных по числу зараженных коронавирусом в Киеве.

Напомним, Нацбанк разъяснил условия работы банковской системы в условиях карантина из-за коронавируса.

Как ранее сообщал Фокус:

Национальный банк обратился в Кабинет министров с предложением разрешить всем небанковским финансовым учреждениям (обменникам, ломбардам и т.д.) предоставлять свои услуги во время карантина.