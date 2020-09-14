Новые дороги и повышение минималки: Минфин направил в Кабмин проект госбюджета-2021

Министерство финансов Украины направило проект госбюджета на 2021 год на рассмотрение правительства, сообщает пресс-служба Минфина.

Документ предусматривает повышение минимальной заработной платы, выплаты пенсионерам старше 75 лет, строительство дорог и новые пассажирские вагоны.

Кроме того, в документе также предусматривается противодействие пандемии COVID-19 и вакцинация.

"Проект госбюджета на 2021 год будет внесен на рассмотрение Верховной Рады вовремя", – сказали в Минфине.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прогнозировал, что курс до конца нынешнего года будет на уровне 27-28 гривен за доллар.

Отметим, Министерство экономики прогнозирует инфляцию на 2020 год в 5,9% декабрь к декабрю, тогда как в марте прогноз был 11,6%. Среднегодовой курс планируется 27 грн за доллар (в марте ожидалось 29,5 грн), а на конец года – 28,3 грн. Об этом говорится в Прогнозе социально-экономического развития Украины на 2021–2023 годы.