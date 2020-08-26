Минэкономики прогнозирует более низкую инфляцию и более крепкую гривну

Прогноз инфляции на конец 2020 года снижен до 5,9%, а среднегодовой обменный курс повышен до 27 грн за доллар.

Министерство экономики прогнозирует инфляцию на 2020 год в 5,9% декабрь к декабрю, тогда как в марте прогноз был 11,6%. Среднегодовой курс планируется 27 грн за доллар (в марте ожидалось 29,5 грн), а на конец года – 28,3 грн. Об этом говорится в Прогнозе социально-экономического развития Украины на 2021–2023 годы, сообщил "Интерфакс-Украины".

По итогам этого года дефицита торгового баланса ожидается в размере $5,4 млрд (предыдущий прогноз – $8,3 млрд).

В процентном соотношении к прошлому году министерство все также ожидает падения ВВП на 4,8%.

Ожидается повышение тарифов на железнодорожные перевозки на 17% в этом году и на 22% и 26% – в два последующих года.

Среднегодовая цена импортированного газ будет расти на 19,6% ежегодно – до $214 за 1 тыс. куб. м в 2023 году.

Министерство также ожидает повышения цен на газ для населения на 19% в 2021 году, на 24% и 6% – в последующие два года. В 2020 году изменение этих цен не предвидится.

В этом году централизованное водоснабжение подорожает на 23%, в 2021-м – на 20%, в последующие два года – на 11% и 5%.

Напомним, этот прогноз является основой для разработки проекта госбюджета на 2021 год.

Падение ВВП Украины во втором квартале ускорилось до 11,4%, сообщил Госстат. В первом квартале спад был 1,3% в годовом измерении.