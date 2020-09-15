Сделка по продаже отеля "Днепр" завершена: в госбюджет поступило более миллиарда гривен

Сделка по продаже гостиницы "Днепр" в Киеве завершена.

Об этом в Telegram написал народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев.

По словам депутата, покупатели отеля полностью рассчитались.

"Расчет за гостиницу "Днепр" произведен. Покупатель рассчитался полностью. Деньги в бюджете (1.111.111.222 грн). Самая успешная сделка за последние 3 года по приватизации завершена", – заявил Гетманцев.

Кроме того, Фонд государственного имущества Украины также подтвердил на своем сайте поступление в госбюджет более 1,111 млрд грн от приватизации гостиницы.

Отмечается, что начиная с момента объявления результатов аукциона, победитель открытых торгов и средства проходили проверку компетентными органами власти на соответствие требованиям законодательства.

Напомним, отель "Днепр" в Киеве продали почти в 14 раз дороже стартовой цены. Торги в системе "Прозорро" по приватизации столичного отеля "Днепр" закончились с результатом 1,11 млрд грн. Такую цену предложила компания "Смартленд". Позже Фонд госимущества обратился в правоохранительные органы для того, чтобы выяснить источники средств "Смартленд".