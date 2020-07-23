Новый владелец отеля "Днепр" обещает сделать его киберспортивной ареной

Новые владельцы хотели дождаться сентября и все анонсировать на презентации нашей Украинской профессиональной киберспортивной ассоциации. Но "исходя из текущего информационного фона я чувствую острую необходимость объясниться", – написал Кохановский в Facebook.

Победу в аукционе за отель "Днепр" одержали не российские олигархи, а украинские айтишники, заявил он.

"Мы превратим его в первый отель в мире, полностью подготовленный для киберспортивных ивентов. Он будет включать в себя не только атрибуты топового отеля (рестораны, бары, SPA-зоны, и фитнес-центры), но и уникальные киберспортивные элементы: тренировочные зоны, киберспортивную сцену, специальные номера для профессиональных игроков, а также лучший в мире players’ lounge", – заверяет Кохановский.

В интервью изданию AIN он сообщил, что компания "Смартлентд", которая победила в аукционе, – это один из партнеров проекта, у них большой опыт управления объектами недвижимости и именно за это они отвечают.

Деньги на покупку собрали украинские инвесторы и серийные предприниматели. Также частично привлечены заемные средства, уверяет новый владелец. "Тут главный принцип – полная прозрачность происхождения средств, доверие партнеров и открытость для регулятора. Так что на сегодняшний день сомнений в том, что сделка будет закрыта, у меня нет", – сказал Кохановский.

Александр Кохановский имеет 20-летний опыт работы в индустрии киберспорта. Он является сооснователем украинской мультиигровой киберспортивной организации Natus Vincere (NAVI). Также он гендиректор и совладелец DreamTeam – сети по набору и управлению киберспортивными командами.

Продажа отеля "Днепр" сопровождалась и заявлениями и зраде, и о перемоге. Напомним, отель "Днепр" в Киеве продали почти в 14 раз дороже стартовой цены. Торги в системе "Прозорро" по приватизации столичного отеля "Днепр" закончились с результатом 1,11 млрд грн. Такую цену предложила компания "Смартленд". Позже Фонд госимущества обратился в правоохранительные органы для того, чтобы выяснить источники средств "Смартленд". По словам главы ФГИ Дмитрия Сенниченко, законодательство Украины запрещает инвестировать в украинские активы средства российского происхождения. Сам инвестор также не может быть из России. "Если окажется, что к купле каким-то образом причастны россияне или объекты других запретов, ФГИУ не подпишет с ними договор по купле-продаже", – говорит Сенниченко.