Из Фонда борьбы с Covid-19 за неделю потратили 1,5 млрд гривен на дороги, и ноль гривен – на надбавки медикам

Министерство финансов Украины опубликовало данные о том, как расходовались деньги из "Фонда борьбы с острой респираторной болезнью Covid-19" за период с 4 по 11 сентября.

Из денег, первоначально направленных на преодоление вспышки коронавируса SARS-CoV-2 и ее последствий, больше всего средств было выделено и уже освоено на строительство, реконструкцию и ремонт автодорог государственного значения.

Как сообщается на сайте Минфина, на строительство и ремонт дорог было отведено 35 млрд гривен, и потрачено уже более 9-ти миллиардов, или 25,9% от заложенных средств. Только за отчетную неделю на дороги ушло 1,44 млрд гривен.

Инфографика: Mof.gov.ua

При этом, еще одна статья расходов – надбавки медработникам, согласно данным с аналитической панели Минфина, не обслуживалась вовсе. На нее за последнюю отчетную неделю буквальным образом было истрачено 0,00% заложенных средств.

"Госаудитслужба осуществляет контроль за использованием средств, направляемых в рамках Фонда, во избежание или выявления возможных злоупотреблений с использованием средств Фонда", – сообщается в публикации Минфина.

Дашборд: Mof.gov.ua

Первоначально Фонд по борьбе с коронавирусом Covid-19 был создан для финансирования дополнительных расходов на здравоохранение и социальных расходов, непосредственно связанных с ковид-эпидемией в Украине.

Совокупно в конце апреля в Фонд заложили 64,7 млрд гривен, а средства были распределены уже в июле, хотя в дальнейшем, на заседаниях Кабмина они перераспределялись по новому.