Страны Азии приготовились к обвалу экономики впервые за 60 лет

Правительства развивающихся стран Азиатско-Тихоокеанского региона приготовились к обвалу экономики в конце 2020 года: впервые за последних 60 лет внутренний валовый продукт группы развивающихся стран Азии, в которую входят Китай, Индия, Индонезия и Сингапур, по итогам этого года упадет до рекордных минусовых значений.

Такой прогноз опубликовали в своем докладе экономисты "Азиатского банка развития" (Asian Development Bank, ADB), со штаб-квартирой на Филиппинах.

В обновленном докладе "Перспективы развития Азии" (Asian Development Outlook, ADO) до конца 2020 года прогнозируется спад валового внутреннего продукта в развивающихся странах Азии до минус 0,7%, "что станет первым отрицательным экономическим ростом с начала 1960-х годов". В предыдущем прогнозе Азиатского банка ожидался рост ВВП стран региона на 0,1%.

"Экономическая угроза, создаваемая пандемией COVID-19, остается серьезной, поскольку длительные первые волны или повторяющиеся вспышки могут потребовать принятия дополнительных мер сдерживания", – пояснил главный экономист банка Ясуюки Савада.

Ожидается, что в нынешнем году сократятся три четверти экономик региона. Больше всего пострадают страны Южной Азии:

Аналитическая таблица: ADB.org

Банк призывает готовиться к тому, что затянувшаяся пандемия замедлит "выздоровление экономики" и может еще больше подорвать спрос, на фоне усиления геополитической напряженности между США и Китаем.

"Чтобы снизить риск, правительства стран региона приняли широкомасштабные меры политики, включая пакеты политической поддержки – в основном поддержки доходов – на сумму 3,6 триллиона долларов, что эквивалентно примерно 15% регионального ВВП", – отмечается в ADO.

В прогнозе сообщается, что рост экономик региона возобновиться до положительных +6,8% в 2021 году, отчасти потому, что он будет измеряться относительно слабого 2020 года, и это "все равно оставит объем производства в следующем году ниже прогнозов, существовавших до Covid-19".

Напомним, в начале сентября Си Цзиньпин выступил на "Китайском международном саммите по торговле услугами", и сделал миру предложение по выходу из экономического кризиса, который сложился в связи с пандемией Covid-19.